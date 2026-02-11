На авиалайнере МС-21 импортозаместили композитные материалы

Tекст: Елизавета Шишкова

На самолёте МС-21 полностью завершено импортозамещение композитных материалов, сообщает ОАК. Росавиация выдала компании «Яковлев» одобрение на внесение главного изменения в сертификат типа МС-21, которое предусматривает использование российских композитов в силовых элементах кессонов киля и стабилизатора.

По словам руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, «российская школа материаловедения еще раз продемонстрировала свою готовность в короткие сроки разработать и поставить гражданскому авиастроению собственные композиты мирового уровня». Он отметил, что их надежность подтверждена расчетами, моделированием и натурными испытаниями с участием ведущих научных и сертификационных центров страны.

Серийное производство новых кессонов ведет АО «КАПО-Композит», входящее в состав компании «АэроКомпозит» ПАО «Яковлев». Гендиректор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха заявил, что одобрение применения отечественных композитов знаменует завершение важного этапа импортозамещения и подтверждает надежность материалов.

Работы по сертификации полностью импортозамещенного МС-21 продолжаются совместно с ПАО «Яковлев». Ранее, в 2022 году, Росавиация одобрила замену двигателя на ПД-14 и внедрение крыла из отечественных композитов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры разработали инновационный композитный материал на основе углеродного волокна для крыла МС-21. Альтернативные поставщики привлекаются для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21.