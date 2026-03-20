Автоэксперт: Россиянам предложат «подписку» на Lada Vesta за 44 тыс. рублей

Автоэксперт Самородов: Россиянам предложат «подписку» на Lada Vesta за 44 тыс. рублей
Российским гражданам собираются предложить оформлять годовую аренду Lada Vesta с полным пакетом обслуживания и страховки за фиксированную ежемесячную плату, заявил автомобильный эксперт Артем Самородов.
Отечественный производитель рассматривает возможность запуска сервиса долгосрочной аренды автомобилей, заявил Самородов, передает «Лента.ру».
Представитель «АвтоВАЗа» отметил, что «компания только просчитывает такой бизнес-кейс, и это не окончательное решение». Однако эксперты утверждают, что услуга станет доступна в ближайшее время.
Договор аренды будет рассчитан на 12 месяцев. Ежемесячный платеж составит 43 990 рублей, а общая сумма за год достигнет 527 880 рублей. Начало выплат по программе запланировано на 20 апреля 2026 года.
К управлению машиной допустят не более трех водителей, при этом максимальный пробег ограничат 30 тыс. километров. В стоимость войдут полисы ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, сезонная смена шин и спутниковая охрана.
В 2025 году дилеры Lada начали кампанию по устранению блокировки руля на автомобилях Vesta. Владельцам этой модели 2021–2022 годов выпуска предложили установить систему «ЭРА-ГЛОНАСС» бесплатно.