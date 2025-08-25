Дилеры Lada решили провести кампанию по устранению блокировки руля на Vesta

Tекст: Алексей Дегтярев

В рамках кампании проводится бесплатная проверка, а при необходимости – обновление версии прошивки одного из электронных блоков управления, пояснили в компании, передает ТАСС.

Главная цель обновления – устранить проблему с блокировкой руля при перезапуске двигателя.

Обновленная версия программного обеспечения позволяет сразу запускать двигатель после его остановки, убирая необходимость выдерживать пятисекундный интервал.

В июле в России решили отозвать почти 80 тыс. кроссоверов Kia Sportage, выпущенных в период с 2010 по 2015 год, причиной назвали необходимость замены мультипредохранителя блока HECU.

В начале года Kia отозвала более 29 тыс. кроссоверов Sportage в России.