Дилеры Lada решили провести кампанию по устранению блокировки руля на Vesta
Официальные дилеры Lada проводят бесплатное обновление прошивки для устранения блокировки руля у автомобилей Vesta второго поколения, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
В рамках кампании проводится бесплатная проверка, а при необходимости – обновление версии прошивки одного из электронных блоков управления, пояснили в компании, передает ТАСС.
Главная цель обновления – устранить проблему с блокировкой руля при перезапуске двигателя.
Обновленная версия программного обеспечения позволяет сразу запускать двигатель после его остановки, убирая необходимость выдерживать пятисекундный интервал.
В июле в России решили отозвать почти 80 тыс. кроссоверов Kia Sportage, выпущенных в период с 2010 по 2015 год, причиной назвали необходимость замены мультипредохранителя блока HECU.
В начале года Kia отозвала более 29 тыс. кроссоверов Sportage в России.