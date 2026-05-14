Сахалинская пенсионерка отвезла мошенникам в Москву 12,5 млн рублей
Пожилая жительница Южно-Сахалинска стала жертвой телефонных аферистов, которые убедили ее снять все сбережения и лично привезти их в столицу, сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Злоумышленники лишили 72-летнюю жительницу региона 12,5 млн рублей, заставив ее прилететь с деньгами в Москву, передает РИА «Новости».
В апреле женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.
«Он сообщил, что мошенники пытаются перевести ее сбережения за границу и их необходимо «задекларировать», – рассказали в пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
Поверив аферисту, пенсионерка обналичила крупную сумму и отправилась в столицу.
В Москве потерпевшая передала наличные неизвестному курьеру. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в настоящее время ведется следствие.
