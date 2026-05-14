Фрегат «Адмирал флота Громов» заложили на Северной верфи
В Петербурге на «Северной верфи» началось строительство многоцелевого фрегата проекта 22350, который получил имя в честь адмирала Феликса Громова.
Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» официально заложили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, передает РИА «Новости».
На торжественной церемонии присутствовали представители командования ВМФ России и дочь выдающегося флотоводца Феликса Громова Владислава Громова.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил: «Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности... Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы». Также к элементу килевого набора традиционно прикрепили памятную закладную доску.
Фрегат «Адмирал флота Громов» стал девятым кораблем этого типа, строящимся по проекту Северного ПКБ ОСК на Северной верфи. Корабль получил имя в честь Феликса Громова, первого главнокомандующего ВМФ России, удостоенного звания адмирала флота в 1996 году.
Фрегаты проекта 22350 предназначены для операций в дальней морской и океанской зоне: они обеспечивают противовоздушную и противолодочную оборону, поддержку десанта, а также способны наносить удары по наземным и морским целям. На борту может размещаться вертолет Ка-27, а арсенал включает высокоточное ракетное вооружение большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».
В составе ВМФ России на сегодняшний день уже служат три фрегата этого проекта: «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал закладку двух новых фрегатов проекта 22350 в 2026 году.
Осенью 2024 года на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду четвертый корабль этой серии «Адмирал Исаков».
Данные многоцелевые корабли с гиперзвуковым оружием станут основой соединений Северного и Тихоокеанского флотов.