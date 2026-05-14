Антимонопольное ведомство Британии начало расследование против Microsoft

Tекст: Мария Иванова

Проверка затронет рыночный статус бизнес-приложений американской компании, передает РИА «Новости».

«Управление по конкуренции и рынкам (CMA) сегодня начало расследование в отношении стратегического рыночного статуса (SMS) в отношении экосистемы бизнес-программного обеспечения Microsoft», – отмечается в заявлении ведомства.

Ежедневно программным обеспечением разработчика пользуются сотни тысяч британских предприятий и организаций государственного сектора. Общее число коммерческих пользователей в экосистеме корпорации превышает 15 млн человек.

Поводом для разбирательства стали сигналы о том, что клиенты ограничены в возможности комбинировать программы Microsoft с продуктами сторонних поставщиков.

Подобные ограничения мешают потребителям получать доступ к лучшим ИТ-решениям по конкурентоспособным ценам. Специалисты планируют завершить расследование в течение девяти месяцев. Эксперты детально проанализируют условия предоставления офисных приложений, операционных систем, баз данных и программ для кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие технологические компании вместе с Microsoft увеличили инвестиции в искусственный интеллект до 725 млрд долларов.

В прошлом году власти Германии начали тестирование альтернативных продуктов с открытым исходным кодом для отказа от решений американской корпорации.

Глава Минобороны США Пит Хегсет потребовал провести независимый аудит используемых Пентагоном программ.