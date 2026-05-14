Рубио увел Маска от журналистов после слов о встрече Трампа и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Марко Рубио увел Илона Маска от представителей СМИ, когда тот начал делиться подробностями о переговорах президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Инцидент произошел в Доме народных собраний в Пекине перед началом официального приема по случаю визита президента США в Китай.
Журналисты обратились к Маску с вопросом о том, как прошли переговоры между Трампом и Си Цзиньпином. Предприниматель успел коротко заявить: «Это было потрясающе». После этих слов к нему подошел Рубио и увел его от прессы, не дав раскрыть детали встречи.
Пресс-пул Белого дома также сообщает, что военный министр США Пит Хегсет отказался отвечать на аналогичный вопрос журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Tesla Илон Маск выразил восхищение поездкой американской деловой делегации в Пекин.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали переговоры в Доме народных собраний.