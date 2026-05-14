Путин рассказал об обсуждениях ключевой ставки и курса рубля

Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф

Tекст: Вера Басилая

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.