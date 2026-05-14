  Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    Экс-канцлер Германии Меркель избавилась от пиджаков и увлеклась садоводством
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 15:52 • Новости дня

    Путин рассказал об обширных инструментах поддержки промышленности

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства на юбилейном съезде Союза машиностроителей подчеркнул эффективность действующих правительственных мер, направленных на стимулирование спроса и развитие отечественного производства.

    Российский лидер выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. Во время своей речи он обратил внимание на то, что кабинет министров применяет широкие механизмы помощи производственному сектору.

    «Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать», – подчеркнул президент.

    Он также добавил, что некоторые считают предложенные правительством меры недостаточными. Однако эти механизмы существуют, и многие участники съезда весьма успешно ими пользуются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства сообщил об увеличении объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть.

    Российский лидер подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Он высоко оценил успешное выполнение предприятиями оборонно-промышленного комплекса значительно возросшего государственного заказа.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    @ Boglarka Bodnar/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    @ kobzevii

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президентом принята отставка Александра Богомаза с должности главы региона по собственному желанию.

    Новый руководитель Брянской области прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы. Этот образовательный проект, стартовавший летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления, известен как «школа губернаторов».

    Также указом президента участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.


    13 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    Эксперт: Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом

    @ kobzevii, Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Назначение врио губернаторов Белгородской и Брянской областей – это ставка на людей, получивших боевой и управленческий опыт в Донбассе. Такое кадровое решение президента призвано укрепить приграничье, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин назначил врио губернаторов: Александр Шуваев будет руководить Белгородской областью, Егор Ковальчук – Брянской.

    «Оба кандидата прошли очень сложный отбор и серьезную карьерную школу. Егор Ковальчук был главой правительства в ЛНР – регионе, который находится в зоне боевых действий. Что касается Александра Шуваева, то он десантник, брал Авдеевку и является одним из самых молодых генерал-майоров», – отметил политолог Павел Данилин.

    При этом, как подчеркнул эксперт, Шуваев – уроженец Белгородской области, «что тоже стало одним из факторов его назначения». Кроме того, он прошел кадровую программу «Время героев», запущенную президентом на базе РАНХиГС для участников СВО. «Надо сказать, он настолько хорошо справлялся, что его наставник губернатор Игорь Кобзев взял Шуваева в качестве своего заместителя в Иркутской области, где генерал-майор курировал отношения с силовиками. Уже тогда было понятно, что Шуваева готовят на вырост. Но публично говорить об этом начали только с апреля», – добавил спикер.

    Что касается врио губернатора Брянской области, то, по словам Данилина, у Ковальчука «за плечами хорошая управленческая и хозяйственная история». «Он был крупным бизнесменом, главой города Миасс, заместителем губернатора Челябинской области, председателем правительства ЛНР. То есть прошел всю карьерную лестницу. Ковальчук – уже второй госслужащий из Челябинской области, который становится губернатором. Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт также была первым вице-губернатором Челябинской области и затем прошла через работу в правительстве Запорожской области», – напомнил политолог.

    По мнению эксперта, в обоих случаях логику назначения диктовала именно специфика ситуации в приграничных регионах. «Обычного человека туда не назначат. Нужно пройти специальную подготовку, все этапы сложной работы в Донбассе и Новороссии. Этот человек должен обладать высочайшей работоспособностью и уметь находить общий язык с гражданами», – пояснил Данилин.

    «Вячеслав Гладков и Александр Богомаз задавали высокую планку и сохраняют поддержку со стороны общества. Новым врио глав регионов придется соответствовать этому уровню – учиться той эффективной коммуникации, которую демонстрировали оба губернатора. Но главное: в этих двух регионах нужны жесткие, способные и целеустремленные люди, которые смогут укрепить приграничье и выдержать это непростое испытание», – заключил Данилин.

    В среду президент России Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен участник программы «Время героев» Александр Шуваев.

    Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. В 2002 году окончил Рязанский институт Воздушно-десантных войск (ВДВ), а в 2015-м – с отличием Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Прошел путь от курсанта до генерал-майора. Воевал на Северном Кавказе, участвовал в принуждении Грузии к миру в августе 2008 года, а также в операции в Сирии. Командовал 51-м гвардейским парашютно-десантным полком в Туле.

    За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В январе 2026 года назначен заместителем губернатора Иркутской области, где курировал общественную безопасность, патриотические мероприятия и взаимодействие с силовыми ведомствами.

    Схожие кадровые изменения произошли и в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию. Новым руководителем области в статусе врио президент назначил Егора Ковальчука. Он прошел подготовку в рамках шестого потока программы управленческого резерва государственной службы – образовательного проекта, стартовавшего летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (так называемая «школа губернаторов»).

    Ковальчук назвал свое назначение большой честью. Он подчеркнул, что получил возможность продолжить работу в регионе в нынешних непростых условиях. «Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», – сказал Ковальчук.

    13 мая 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Нового банка развития БРИКС Роуссефф
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф состоялась в Сенатском дворце Кремля, передает ТАСС. К беседе также присоединились министр финансов Антон Силуанов и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Дилма Руссефф прибыла в российскую столицу для участия в ежегодном заседании совета управляющих организации. Важное экономическое мероприятие впервые пройдет в Москве 14 и 15 мая.

    Предыдущие переговоры сторон состоялись в июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда участники обсуждали расширение расчетов в национальных валютах, создание цифровой инвестиционной платформы и привлечение новых партнеров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу в Кремле.

    В июне прошлого года Владимир Путин обсудил с Дилмой Руссефф создание цифровой платформы БРИКС.

    В марте 2025 года правление Нового банка развития переизбрало ее на пост главы организации.

    13 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отказ в гражданстве и ВНЖ судимым мигрантам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента одобрила законопроект, запрещающий выдавать российские паспорта и виды на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России, передает ТАСС. Иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство (ВНЖ) при наличии неснятой или непогашенной судимости за любое преступление.

    Сейчас гражданство не дают только осужденным за умышленные преступления, а вид на жительство – за тяжкие и особо тяжкие. Новые правила обяжут иностранцев старше 14 лет предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на разрешение на временное проживание и вид на жительство.

    Квалифицированным трудовым мигрантам, проработавшим в России не менее года, для получения вида на жительство придется подтвердить уровень образования, квалификацию и стаж работы. Граждан Украины освободят от необходимости предоставлять справку о несудимости в течение двух лет после вступления закона в силу. Закон начнет действовать через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее в среду Госдума ввела штрафы до 800 тысяч рублей для гостиниц за просрочку уведомлений о мигрантах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах аннулировать вид на жительство мигрантам при работе менее десяти месяцев за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15 % до 2,5 млн. человек.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    14 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

    Политик заявил, что акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе заслуживают решительного осуждения. «Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну на Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах», – подчеркнул Гашпар.

    Он добавил, что павшие молодые бойцы отдали свои жизни за свободу и победу над фашизмом в Европе. Вице-спикер отметил, что парламент считает защиту исторической памяти настолько важной задачей, что повреждение подобных монументов теперь квалифицируется как уголовное преступление.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

    13 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Башкирии после пожара на станции «Транснефти» пропали несколько рабочих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции АО «Транснефть - Урал» в Башкирии произошло возгорание, в результате которого пострадали три человека, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщили в компании.

    После пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) на станции «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии ищут нескольких рабочих. Инцидент произошел во время очистки от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации. Возгорание началось в процессе этих работ, сообщается на сайте компании.

    «Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», – говорится в сообщении.

    В пресс-службе предприятия уточнили, что внутри обвалования воспламенилась газовоздушная смесь. Работы выполняли сотрудники подрядной организации, трое из них пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить точные причины случившегося.

    Как писала в среду газета ВЗГЛЯД, в результате возгорания на промышленном предприятии в Уфимском районе Башкирии два человека получили ожоги.

    Ранее три человека погибли при пожаре в двухэтажном бараке в Уфе. А 15 апреля падение сбитых над промышленной зоной Стерлитамака дронов ВСУ привело к смертельному ранению сотрудника экстренной службы.

    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    13 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал ОПК «обходить шипы» и добиваться результатов
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский оборонно-промышленный комплекс должен уверенно идти вперед и преодолевать любые трудности для достижения необходимых стране целей, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники, передает РИА «Новости». Глава государства наградил коллектив предприятия орденом «За доблестный труд». В ходе церемонии президент подчеркнул важность преодоления препятствий на пути к успеху.

    «Юрий Семенович (Соломонов) сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства вручил орден «За доблестный труд» генеральному конструктору Юрию Соломонову.

    Специалисты Московского института теплотехники создали стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава».

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации