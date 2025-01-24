Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»

Tекст: Алексей Дегтярев

Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

«МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.