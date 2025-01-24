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    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    6 комментариев
    24 января 2025, 15:42 • Новости дня

    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»

    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова награжден орденом «За доблестный труд», награду вручил президент России Владимир Путин.

    Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

    «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

    Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.

    24 января 2025, 10:55 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 79%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу ФОМ, уровень доверия к Путину с прошлой недели не изменился, он составляет 79%. Кроме того, 81% респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса, что также осталось без изменений. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил положительные отзывы от 58% респондентов, что на два процентных пункта выше по сравнению с предыдущим периодом.

    Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, увеличившись на один процентный пункт. Поддержка КПРФ осталась на уровне 7%, в то время как ЛДПР показала рост на два процентных пункта, достигнув 11%. Партия «Справедливая Россия – За правду» сохранила 4%, а «Новые люди» потеряли один процентный пункт и достигли 2% поддержки.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

    В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения.

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    22 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать cтраховые и военные пенсии уже в январе этого года.

    Он подчеркнул, что индексация должна основываться на фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

    «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил необходимость дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров. Он назвал данную меру правильной и справедливой и поручил правительству как можно скорее принять меры для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин прервал участие в набсовете АСИ из-за международного звонка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на краткое время прервал свое участие в заседании по видеосвязи наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за важного международного звонка, глава государства принес свои извинения присутствующим.

    «Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил не останавливаться в его отсутствие и продолжать работу. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», – заявил он.

    До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести важный международный телефонный разговор, но он не относится к американской стороне.

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    22 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

    Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Лекс Фридман заявил о намерении отправиться в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, стремясь внести вклад в установление мира.

    Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

    Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

    Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

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    21 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте в провинции Болу, где произошел пожар.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокое сожаление в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. В своем обращении российский лидер попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек. Ранее сообщалось, что в отеле турецкой провинции Сивас произошел взрыв бытового газа, сообщалось о четырех пострадавших.

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    23 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

    «Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    22 января 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году

    Путин сообщил о дополнительных доходах в 1,3 трлн рублей от экспорта нефти и газа в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бюджет в 2024 году получил 1,3 трлн рублей дополнительных доходов от продажи нефти и газа, что позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния.

    «Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 трлн рублей», – сообщил президент. «Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния», – уточнил он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании заявил о значительном увеличении ненефтяных доходов бюджета России, которые выросли на 26% в прошлом году и достигли 25,6 трлн рублей.

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    23 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    Кремль: Путин счел нужным поздравить Трампа с инаугурацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заочно поздравил американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, так как счел это нужным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Путин посчитал это необходимым и целесообразным шагом в контексте международных отношений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля отметил, что поздравление было заочным, что подчеркивает протокольный характер шага. Он добавил, что данный шаг свидетельствует о готовности России к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

    Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом.

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    23 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность роли страны в формировании справедливой модели развития мира, основывающейся на традиционных ценностях, таких как многодетная семья, справедливость и стремление каждого приносить пользу обществу.

    «Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов, а также подчеркнул, что Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений.

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    23 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 166-му мотострелковому полку почетного наименования «имени дважды героя Советского Союза генерала армии И. А. Плиева».

    Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

    Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

    Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

    Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

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    22 января 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин назвал приемлемым показатель дефицита бюджета России в 2024 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2024 году в 1,7% ВВП он считает приемлемым уровнем по сравнению с другими развитыми экономиками.

    «Несколько слов о состоянии федерального бюджета: по оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он привел данные, согласно которым в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США составил 6,2%, во Франции – 6,2%, в Италии 3,8%, в Японии – 3,7%, в Германии 2,2%.

    Напомним, в среду Путин проводит совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

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    22 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о росте ненефтяных доходов бюджета на 26%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа.

    В прошлом году ненефтяные доходы бюджета увеличились на 26% и достигли 25,6 трлн рублей, сообщил Путин.

    «Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», – отметил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Этот рост доходов формирует надежную базу для государственной казны в текущем году, которая становится менее зависимой от внешних факторов на сырьевых рынках, отметил Путин.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

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      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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