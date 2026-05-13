Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского института теплотехники
В столице прошла церемония награждения коллектива Московского института теплотехники орденом «За доблестный труд», приуроченная к 80-летию предприятия.
Президент России Владимир Путин присвоил коллективу Московского института теплотехники орден «За доблестный труд» и поздравил сотрудников предприятия с юбилеем, сообщает ТАСС.
Государственную награду глава государства вручил Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Торжественное мероприятие было приурочено к 80-летию Московского института теплотехники.
МИТ является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На его площадке были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении госкорпорации «Роскосмос», а сам институт уже дважды был отмечен Орденом Ленина в 1968 и 1976 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Владимира Путина вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов ракетной техники.
В январе 2025 года Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В августе 2025 года президент также наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в Сарове.