Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского института теплотехники

Президент России Владимир Путин присвоил коллективу Московского института теплотехники орден «За доблестный труд» и поздравил сотрудников предприятия с юбилеем, сообщает ТАСС.

Государственную награду глава государства вручил Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Торжественное мероприятие было приурочено к 80-летию Московского института теплотехники.

МИТ является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На его площадке были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении госкорпорации «Роскосмос», а сам институт уже дважды был отмечен Орденом Ленина в 1968 и 1976 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Владимира Путина вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов ракетной техники.

В январе 2025 года Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В августе 2025 года президент также наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в Сарове.