  • Новость часаПутин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Госдума сократила число протоколов при задержании пьяного водителя
    Путин отметил востребованность советских наработок в ракетостроении
    Утверждена концепция развития беспилотных грузоперевозок в России
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО
    Руководство Румынии не встретило Зеленского у трапа самолета в Бухаресте
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    30 комментариев
    13 мая 2026, 17:15 • Новости дня

    Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского института теплотехники

    Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского института теплотехники
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице прошла церемония награждения коллектива Московского института теплотехники орденом «За доблестный труд», приуроченная к 80-летию предприятия.

    Президент России Владимир Путин присвоил коллективу Московского института теплотехники орден «За доблестный труд» и поздравил сотрудников предприятия с юбилеем, сообщает ТАСС.

    Государственную награду глава государства вручил Герою России, академику РАН, генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Торжественное мероприятие было приурочено к 80-летию Московского института теплотехники.

    МИТ является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На его площадке были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сейчас ОАО «Корпорация «МИТ» находится в ведении госкорпорации «Роскосмос», а сам институт уже дважды был отмечен Орденом Ленина в 1968 и 1976 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Владимира Путина вручить орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов ракетной техники.

    В январе 2025 года Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    В августе 2025 года президент также наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики в Сарове.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    Комментарии (9)
    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    Путин приехал на встречу с первой учительницей за рулем Aurus

    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    Комментарии (12)
    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    Комментарии (20)
    11 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы

    Песков: Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для педагога организовали специальную культурную программу, в том числе экскурсии по галерее Шилова и другим достопримечательностям столицы, передает РИА «Новости».

    Песков рассказал, что в понедельник Путин лично пригласил Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. По его словам, глава государства сам приехал за учительницей на автомобиле в отель на Арбате, где она проживала.

    «Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, гражданином Сочи. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», – сообщил Песков.

    Также пресс-секретарь отметил, что есть любительские видеозаписи этих неформальных моментов визита учительницы, которые впоследствии опубликует Кремль.

    В субботу Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади в Москве выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан. В своей речи он подчеркнул, что 9 Мая для России – не комедийное шоу, а святой день.

    Глава государства охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Песков: Путин будет рад встретить Трампа в Москве

    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Комментарии (5)
    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Путин: Работы по совершенствованию ракеты «Кинжал» продолжаются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    Комментарии (12926)
    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников доложил Путину об экономических показателях России

    Решетников: Экономика России выросла на 10% за последние три года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    Комментарии (14)
    12 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков: Путин занимается проблематикой экономики России
    Песков: Путин занимается проблематикой экономики России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин занят экономическими вопросами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент плотно очень занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что президент собирается провести на этой неделе совещание по экономическим вопросам.

    Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что, несмотря на снижение ВВП на 0,3% в первом квартале 2026 года, экономика России сохраняет большой запас прочности.

    Комментарии (11)
    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о юных годах президента России.

    По ее словам, уже в 11 лет он демонстрировал не по годам развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью, передает Первый канал.

    «Я с ним разговаривала уже по-взрослому где-то, когда ему было 12-13 лет. Мы разговаривали с ним на разные темы», – рассказала педагог.

    Кроме того, учительница добавила, что всегда с большим уважением относилась к родителям главы государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    Комментарии (4)
    12 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин: Мощность комплекса «Сармат» в четыре раза превосходит западные аналоги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом с дальностью свыше 35 тысяч километров и высокой точностью.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Сармат» является самым мощным в мире. Об этом он сказал, принимая с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса «Сармат», сообщает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что новый комплекс не уступает по мощности советскому «Воеводе», который также стоит на вооружении России. Он отметил: «Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога».

    Глава государства отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет увеличить дальность применения и вдвое повысить точность поражения цели.

    «Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности», – сказал Путин, отметив, что «в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Президент ранее назвал сроки вывода ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    Комментарии (3)
    13 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов

    Путин: Россия продолжит создание способных проходить системы ПРО ракетных комплексов

    Путин: Россия продолжит создание неуязвимых ракетных комплексов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в Московский институт теплотехники президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

    «Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где были созданы стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградит коллектив предприятия по производству ракетной техники.

    Комментарии (6)
    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от посредничества Шредера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Путин отметил, что Россия оказалась в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета, передает РИА «Новости».

    «После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», – сказал глава государства.

    Во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат».

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    Кравцов анонсировал расширение перечня словарей русского языка
    Трамп прибыл в Китай с государственным визитом
    Госдума ввела штрафы для гостиниц за неучет мигрантов
    В США сняли профинансированный Маском мурал памяти убитой украинки
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    Психолог объяснила ностальгию по временам ковида

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, предупредил экономический блок правительства. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации