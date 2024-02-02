  • Новость часаПутин назвал ВСУ террористической организацией
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    Залужный решил заменить украинцев роботами
    Шойгу: Украина бросает в бой резервы, чтобы не обрушить оборону
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    В допинг-пробе Валиевой нашли разрешенный препарат
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    СМИ назвали сроки нанесения США ударов по объектам Ирана в Ираке
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 18:15 • Новости дня

    Путин вручил новый орден «За доблестный труд» НПО «Сплав»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору научно-производственного объединения «Сплав» им. А. Н. Ганичева Ринату Идрисову орден «За доблестный труд».

    Коллектив НПО «Сплав» награжден «за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России», следует из указа Путина, передает ТАСС.

    НПО «Сплав» входит в научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» госкорпорации «Ростех». Головное предприятие в России по проектированию, отработке и производству реактивных систем залпового огня (РСЗО) и боеприпасов к ним для Сухопутных войск, Военно-морского флота, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет для Воздушно-космических сил, систем вооружения в интересах инженерных войск, войск РХБЗ, артиллерийских гильз калибра 57-152 мм.

    Коллектив объединения стал первым, кто получил новую награду, учрежденную указом главы государства 1 февраля.

    1 февраля 2024, 22:10 • Новости дня
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год. Зеленский в колонке не упомянут ни разу.

    В своей статье Залужный пишет, что главной силой нынешнего вооруженного конфликта стали беспилотные системы вооружений, сфера применения которых становится все шире.

    Затем он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

    Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса Украины наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

    Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.

    Новая тактика с использованием высокотехнологичных средств может применяться, по словам главкома, не только на поле боя, но и чтобы «снизить экономические возможности противника, изолировать или измотать его. Атаки могут иметь и психологические цели».

    По словам Залужного, использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

    В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

    Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях.

    Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

    Ранее СМИ сообщили о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (55)
    1 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета

    Писатель Сергей Лукьяненко объяснил ненависть Улицкой, Быкова, Веллера, Акунина и других писателей к России

    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Они, видимо, решили, что сейчас Россия исчезнет, они вернутся и будут снова всеобщими любимцами, а ничего не происходит. Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя пожелание писателя Михаила Веллера, чтобы Россия «размонтировалась на части».

    Писатель Михаил Веллер, беседуя с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, выразил желание, чтобы Россия «размонтировалась на части». Так, по его словам, «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» должны отойти Китаю, Среднюю Россию заселят мигранты, а «остальное» разделится на сырьевые, сельскохозяйственные и прочие районы.

    «У нас на протяжении многих лет очень активно любили, целовали и облизывали писателей, которые ненавидели нашу страну. Литераторов, которые предпочитали связывать свою жизнь с Западом и не скрывали того, что не любят ни Россию, ни русский народ. Это относится и к тому же Веллеру, живущему в Прибалтике, и Борису Акунину», – говорит Лукьяненко.

    Мы сами позволяли этим людям кормиться в России и при этом ее ненавидеть, отмечает фантаст. Он подчеркивает, что на позицию таких писателей никто не обращал внимания. «Более того, это поддерживалось и считалось совершенно невинной шалостью. Все относились к их взглядам с пониманием: «Ну не любят Россию, пускай, почему бы и нет», – напоминает Лукьяненко.

    «А сейчас мы получаем в лице Улицких, Быковых, Веллеров и прочих подобную реакцию. У них выбита почва из-под ног. Они, видимо, решили, что сейчас Россия исчезнет, они вернутся и будут снова всеобщими любимцами, а ничего не происходит. Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут», – объясняет писатель.

    «Сейчас эта ситуация меняется. Все эти писатели, конечно, пребывают от этого в некотором шоке, поскольку на Западе, скажем честно, они никому не нужны. И, разумеется, из них теперь все это лезет как мусор из порванного пакета. Удивляться нечему, такими мы их вырастили», – считает Лукьяненко.

    По его словам, чтобы такого не произошло в будущем, необходимо, чтобы такие люди, как Веллер или Акунин, не выбивались на самый верхний уровень. А для этого нужно создать систему, при которой у писателей, открыто ненавидящих Россию, никогда не было поддержки как в издательской сфере, так и в госорганах, отвечающих за культуру.

    На ваш взгляд
    После признания писательницы Людмилы Улицкой о финансировании ВСУ вы будете покупать ее книги?





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    34 комментария


    Ранее писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в беседе с Лексусом и Вованом сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.

    Позже Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), разговаривая с этими же блогерами, заявил, что в ЕС нужно сделать программу помощи релокации бежавшим из Российской армии. После такого заявления его внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    А на днях российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с теми же пранкерами призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

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    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    2 февраля 2024, 09:25 • Новости дня
    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье

    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военную форму с символикой ВСУ обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» в грузовом поезде, следовавшем транзитом через Китай в Польшу, сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

    По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.

    Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.

    По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

    Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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    1 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Вассерман назвал главный признак незаконных сережек

    Вассерман прокомментировал арест жительницы Нижнего Новгорода за ношение сережек с радугой

    Вассерман назвал главный признак незаконных сережек
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если у нижегородки, которую арестовали из-за ношения сережек с радугой, на украшении была изображена шестицветная радуга, то судебное решение вполне обосновано, а если семицветная, то к девушке не должно быть никаких претензий, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    В Нижнем Новгороде суд арестовал местную жительницу на пять суток за то, что та носила в общественном месте серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Ей вменили обвинение по статье о публичной демонстрации символики ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение). 

    «Чисто формально символ форм поведения, исключающих возможность размножения, это шестицветная радуга, которая, я думаю, достаточно легко отличается невооруженным глазом от классической радуги. Строго говоря, в радуге бесконечное множество цветов и оттенков, но в пределах чувствительности человеческого зрения различаются лишь семь основных цветов», – рассказывает Вассерман.

    По его словам, если у жительницы Нижнего Новгорода на украшении была изображена шестицветная радуга, то судебное решение вполне обосновано. Если же радуга была обычная, семицветная, то к девушке никаких претензий «ни у кого быть не должно».

    «Я, конечно, не видел, как выглядели сережки этой девицы, чтобы определить, насколько обоснованно было судебное решение. Но, во всяком случае, тем, кто носит простую ювелирку с изображением обычной радуги, опасаться, на мой взгляд, нечего», – заключил Вассерман.

    Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.RU» сказала, что ношение таких сережек не является основанием для ареста и пропагандой нетрадиционных отношений.

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    2 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76

    ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее

    Стало известно о «засаде» ВСУ перед атакой на Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту была подготовлена вооруженными силами Украины заранее, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot работал из засады, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.

    Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.

    «Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.

    Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.

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    2 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выделенные «лукавым» Западом деньги якобы на помощь Украине на самом деле являются деньгами на похороны, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».

    Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.

    Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.

    «Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

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    2 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя маловероятно, пишут американские СМИ.

    Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.

    Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.

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    2 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок

    ЦИК: На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России за четыре дня подали 740 тыс. человек, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

    В Telegram-канале ЦИК сообщается, что в общей сложности по состоянию на 2 февраля подано около 900 тыс. заявлений: 740 тысяч – на участие в ДЭГ, а 160 тысяч – о голосовании по месту нахождения.

    Прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    2 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) и Кропивницком (Кировограде, Кировоградская область Украины) произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В некоторых районах города пропал свет, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    В конце января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

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    2 февраля 2024, 00:23 • Новости дня
    Бегущие от мобилизации украинцы стали маскироваться под животных

    Пытающиеся покинуть Украину мужчины призывного возраста стали маскироваться под животных для пересечения границы

    Бегущие от мобилизации украинцы стали маскироваться под животных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины призывного возраста, которые пытаются сбежать с Украины от мобилизации, стали маскироваться под животных для пересечения границы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ со ссылкой на пограничников пишут, что «уклонисты начали маскироваться под диких животных», таким образом мужчины пытаются «сбежать с Украины», передает РИА «Новости».

    Опубликовано видео с камер слежения, на котором мужчины пытаются ночью пересечь открытое пространство на четвереньках. Отмечается, что подобные приемы использовали контрабандисты – они привязывали к ладоням и коленям муляжи копыт или волчьих лап, передвигаясь на четвереньках, чтобы оставлять якобы звериные следы на пограничной контрольно-следовой полосе, передает ТАСС.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

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    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

    Коментарии (3)
    1 февраля 2024, 19:40 • Новости дня
    Пашинян назвал границы Армении

    Пашинян захотел иметь армию для защиты страны в границах бывшей Армянской ССР

    Пашинян назвал границы Армении
    @ Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армения должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному радио страны.

    Пашинян заявил, что армия ему необходима для решения легитимной задачи по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Армении, в границах бывшей Армянской ССР, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.

    Коментарии (16)
    1 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Российский военный сбил дрон ВСУ палкой (видео)

    Появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную

    Российский военный сбил дрон ВСУ палкой (видео)
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), видео опубликовано в Сети.

    На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал SHOT, видно, как военный убегает от дрона, пытаясь укрыться среди деревьев. Когда дрон уже находился почти возле солдата, тот поднимает палку и бьет ею по дрону, что и приводит к падению БПЛА.

    Напомним, мобилизованный из Челябинской области, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей, может быть представлен к госнаграде.

    Ранее российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную ВС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    Почему Китай не решается на новый газопровод из России

    Поставки российского газа в Китай показывают новые исторические рекорды с самого начала года. Эксперты ждут, что «Сила Сибири» превзойдет по итогам года плановые показатели роста экспорта. Китаю этот проект дает самые привлекательные ценовые условия. Почему же он все еще думает над новым газопроводом «Сила Сибири – 2»? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Гаага опровергла ключевой миф Украины про Донбасс

    Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года. Судьи отказались признать Россию «государством-агрессором» и опровергли инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями». Почему межнациональная инстанция приняла именно такое решение? И как это связано с общим падением поддержки Зеленского на Западе? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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