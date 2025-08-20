Власти Германии начали тестировать полный отказ от продуктов Microsoft

Bild: Власти Германии начали тестировать полный отказ от решений Microsoft

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы будем, где только возможно, делать ставку на европейские решения и на Open Source, то есть предложения с открытым исходным кодом. Повышение нашей цифровой независимости – это процесс, он не может произойти одним нажатием кнопки», – сообщили в ведомстве, пишет «Bild» (русскоязычная версия издания признана иноагентом в России).

В министерстве подтвердили запуск тестирования Open Desk как возможной замены Microsoft Office. Это может привести к отказу от популярных сервисов Outlook, Word, Excel и PowerPoint.

Аналитики считают, что за инициативой стоит и политическая мотивация. Использование американских IT-продуктов, по их мнению, создает дополнительные риски, особенно в условиях «нестабильной политики» администрации Дональда Трампа.

В мае Microsoft начала процедуру банкротства основного юрлица в России.