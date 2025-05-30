Microsoft начал процедуру банкротства основного юрлица в России

Основное юрлицо Microsoft в России подало заявление о банкротстве

Tекст: Денис Тельманов

Основное юридическое лицо Microsoft в России – ООО «Майкрософт рус» – обратилось в московский арбитраж с заявлением о банкротстве, передает ТАСС. В базе данных портала «Федресурс» отмечено, что среди кредиторов компании указан Газпромбанк.

Microsoft в России также имеет три других юридических лица: «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус». В декабре 2024 – январе 2025 года Microsoft закрыла филиалы и подразделения в 13 городах России, что отражено в отчетности компании.

Согласно данным ФНС, в 2024 году «Майкрософт рус» получила 174,1 млн руб. чистой прибыли, что на 38,9% больше, чем в 2023 году. В прошлогодних отчетах российских «дочек» Microsoft отмечалось, что корпорация не планирует их ликвидировать. Одна из компаний, «Майкрософт мобайл рус», прекратила деятельность еще в 2016 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Microsoft закрыла филиалы и подразделения в 13 городах России, в том числе в Москве и Петербурге, в декабре 2024 и январе 2025 годов.

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Компания Microsoft планирует окончательно удалить приложение Windows Maps из Microsoft Store к июлю 2025 года, после чего сервис станет недоступен пользователям.