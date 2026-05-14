Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с последствиями циклона
Президент России Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и индийскому премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования после масштабного стихийного бедствия в штате Уттар-Прадеш, унесшего жизни людей и причинившего серьезный материальный ущерб, сообщила пресс-служба Кремля.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая госпожа президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш», – говорится в послании.
Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия семьям погибших граждан. Кроме того, президент пожелал скорейшего выздоровления всем местным жителям, пострадавшим от разгула стихии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильной бури в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 56 человек.
Напомним, в августе прошлого года оползни в индийском Кашмире унесли жизни 11 человек. Масштабные ливни на севере страны привели к гибели 240 местных жителей.