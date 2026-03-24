Набиуллина предупредила о гиперинфляции при резком снижении ставки

Набиуллина: Снижение ставки до 3% спровоцирует гиперинфляцию

Tекст: Валерия Городецкая

«Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%? Имею в виду, что нам это часто предлагают, как некоторый международный эталон», – сказала она, передает ТАСС.

Набиуллина пояснила, что в ряде стран действительно существуют низкие ключевые ставки – около 3%, и даже меньше, но только при инфляции на уровне 2% или ниже. По ее словам, расчеты показывают, что если в России понизить ставку до 3%, то страну ждет «классическая, как в учебнике, гиперинфляция». Даже сценарий снижения до 6% приведет, по ее словам, к росту цен «в десятки процентов».

Глава Банка России добавила, что даже если экономика и получит краткосрочный импульс к росту после такого снижения ставки, этот эффект быстро сойдет на нет из-за стремительного скачка цен. В долгосрочной перспективе, по мнению Набиуллиной, такой эксперимент приведет к финансовым потерям и рискам для экономики страны.

На прошлой неделе Банк России понизил ключевую ставку до 15%.