Кедми объяснил смысл удара Израиля по инфраструктуре Ливана

Tекст: Олег Исайченко

«Удар Израиля по мосту через реку Летани служил простой цели: данный объект служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла». Соответственно, Тель-Авив попытался осложнить логистику противника. Это чисто военная операция, конечная цель которой заключается в создании буферной зоны у границы, чтобы не дать обстреливать израильскую территорию из минометов или противотанковых ракет», – сказал Яков Кедми, экс-глава спецслужбы «Натив».

«Стоит отметить: занятие данного региона станет временной мерой. Территория будет возвращена Ливану, как только армия страны займет эту территорию и будет в состоянии ее контролировать, войска Израиля отсюда уйдут. Что касается идеи расширить еврейское государство за счет данных земель, то к ней стоит относиться настороженно», – детализировал собеседник.

«Важно понимать, кто именно ее озвучил. В настоящий момент речь идет лишь о личном мнении министра финансов Бецалеля Смотрича, который не входит в число рукопожатных политиков в Израиле и вообще прослыл популистом. Премьер Биньямин Нетаньяху из личных соображений взял его в правительство, чтобы оно получило поддержку правых слоев населения», – пояснил он.

«В реальной политике Тель-Авива данное заявление не найдет какого-либо отражения. Никто в стране не относится серьезно к словам Смотрича. Ранее министр хотел, чтобы Израиль аннексировал Газу, и озвучивал другие инициативы, мягко говоря, далекие от реальности. Социология показывает, что он со своей партией «Религиозный сионизм» не пройдет электоральный барьер в случае участия в выборах», – отметил собеседник.

«Нынешние действия Израиля в отношении Ливана имеют косвенное отношение к противостоянию с Ираном. «Хезболла» была создана, вооружена и по-прежнему поддерживается Тегераном. В стране, кроме того, есть шиитское население и соответствующие религиозные организации. Таким образом, поражение, ослабление Ливана, или соглашение с Бейрутом о прекращении поддержки объединения способно снизить степень давления Ирана на Израиль», – заключил Кедми.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что израильское государство должно расширить границы вплоть до реки Литани в Южном Ливане, сообщает «Интерфакс». По его словам, военная кампания «должна завершиться совершенно иной реальностью – как решением проблемы «Хезболлы», так и изменением границ Израиля».

Также военные еврейского государства нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане. В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов уже были взорваны израильской армией.