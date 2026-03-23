Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами

На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.