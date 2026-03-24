Житель Чувашии получил 17 лет за участие в боях против армии России

    Россия перешла в наступление на мировом атомном рынке
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    МВД выступило с заявлением о штрафах с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    МИД Ливана отозвал посла из Ирана
    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»
    Для женщин с детьми до трех лет отменен испытательный срок при приеме на работу
    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    24 марта 2026, 19:20 • Новости дня

    Суд Чувашии вынес приговор местному жителю за участие в боях против армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Чувашии заочно получил 17 лет колонии строгого режима за участие в боевых действиях против российских военных, будучи признанным виновным в государственной измене.

    Верховный суд Чувашии заочно приговорил 34-летнего жителя республики к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает Прокуратура республики. Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ за участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    В надзорном ведомстве уточнили, что осужденный является уроженцем Украины. В мае 2022 года он добровольно вступил в состав Вооруженных сил Украины и, используя военную технику и снаряжение, принимал участие в боевых действиях против армии России.

    Государственное обвинение поддержал прокурор Чувашии Эдуард Гиматов. Обвиняемый объявлен в розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.

    Ранее гражданка России Юлия Толопа получила девять лет лишения свободы заочно за участие в запрещенном батальоне «Айдар».

    До этого житель Московской области Артем Чернов был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию диверсий в интересах украинской разведки, а также получил штраф и ограничение свободы.


    24 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кондратовкой, Малой Корчаковкой и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 235 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    При этом противник потерял до 180 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь бронемашиншесть артиллерийских орудий, в том числе американская 155-мм гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ AN/TPQ-48, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт Анпилогов назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии
    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    23 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    При атаке ВСУ дронами на автобус в Брянской области пострадали три человека

    ВСУ ударили дронами по пассажирскому автобусу в Брянской области
    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки пострадали три человека, которых срочно доставили в больницу для оказания помощи, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Целью атаки стал пассажирский автобус, находившийся в населенном пункте, сообщил в Max Богомаз.

    В результате целенаправленного удара были ранены водитель и два пассажира автобуса. По словам главы региона Александра Богомаза, водитель, несмотря на полученные травмы, сумел самостоятельно вывести транспортное средство в безопасную зону, чтобы избежать повторной атаки.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области пострадали две женщины. В ходе обстрела также были повреждены три многоквартирных дома.

    До этого в селе Поздняшовка Севского района в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала местная жительница.

    24 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Российские войска заняли ж/д станцию в Константиновке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за последние трое суток отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись на восток и запад от железнодорожного узла, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военные за последние трое суток отбили железнодорожную станцию в Константиновке в ДНР и продвинулись в двух направлениях, сообщает ТАСС.

    По его словам, «за трое суток наши подразделения нарастили давление на позиции украинских боевиков в населенном пункте Константиновка в ДНР. В результате ожесточенных боев армия РФ отбила ж/д станцию и расширила зону контроля восточнее и западнее от железнодорожного узла». Он отметил, что в самом городе продолжаются интенсивные боестолкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о вытеснении подразделений ВСУ из населенного пункта Николаевка под Константиновкой.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских войск внутри Константиновки и о продвижении в районе Доброполья.

    Пушилин также рассказал об ожесточенных боях в южной части Константиновки и о продвижении штурмовых подразделений к населенному пункту Золотой Колодезь.

    23 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Офицеров ВСУ эвакуировали вертолетами после удара по резервам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию мощных ударов по тыловым районам противника, уничтожив высокопоставленных командиров в Днепропетровской области, тела которых вывозили вертолетами, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».

    В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.

    Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».

    Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.

    Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    24 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем
    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожена воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», – говорится в сообщении губернатора в Max.

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. При этом в городе экстренные службы проводят работы в связи с взрывом в многоквартирном доме, причины которого устанавливаются.

    24 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как корректировщик «Дядя Ваня» ценой ноги вывел группу из-под огня
    Штурмовик рассказал, как корректировщик «Дядя Ваня» ценой ноги вывел группу из-под огня
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский военный с позывным Отец сообщил, как неизвестный ему корректировщик огня подавил позиции противника и обеспечил безопасный выход штурмовой группы из-под обстрела.

    Собеседник RT сообщил, что корректировщик Дядя Ваня эффективно отработал по вражеским секторам, спасая жизни товарищей.

    «Дядя Ваня сработал по секторам, которые по нам работали, и по позициям хохлов. Поработал, придавил их к земле. Мы в это время успели выйти. У него там оторвало ногу, было много ранений», – рассказал штурмовик.

    Военный отметил, что лично они с героем даже не встречались, так как раненого эвакуировали другие бойцы. Сам пулеметчик получил свой позывной из-за большой семьи, став к 37 годам многодетным отцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненый пулеметчик Родомир Максимов в 2024 году в ходе боев под Новомихайловкой уничтожил 27 украинских военных. Штурмовик Сергей Ниталиев две недели в одиночку удерживал позицию при освобождении Дзержинска.

    24 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    Tекст: Антон Антонов

    Летевшие на Москву беспилотники сбиты силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще «двух беспилотников, летевших на Москву».

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация в Max сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов, в том числе над Московским регионом.

    24 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Герой России Палазник рассказал о самом тяжелом за время СВО штурме

    Tекст: Ольга Иванова

    Герой России Никита Палазник рассказал о самом тяжелом бое своего подразделения за все годы спецоперации на Украине.

    Палазник рассказал в интервью ТАСС, что одной из самых сложных операций его подразделения при спецоперации на Украине стал штурм населенного пункта в 2022 году.

    По его словам, бой продолжался восемь часов, а антиснайперская группа всю ночь шла к цели, чтобы с рассветом начать штурм.

    Палазник отметил, что ключевая задача заключалась в том, чтобы быстро прорваться в центр города, где снайперы заняли позицию на высокой колокольне храма. «Зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение», – поделился воспоминаниями Палазник.

    В ходе другой операции в первый год спецоперации на Украине, подразделение Палазника добывало важные разведданные с помощью дронов с тепловизорами. Благодаря этим данным российские военные смогли ночью уничтожить колонну вражеской техники. По словам Палазника, его подразделение стало одним из первых, кто применял такие технологии на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех в одиночку взял под контроль дзот и ликвидировал двух боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР.

    Военнослужащий группировки «Восток» в одиночку ликвидировал пятерых противников при освобождении Новогригоровки.

    24 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    Небензя: Зеленский ошарашен потерей внимания международного сообщества

    Tекст: Антон Антонов

    Пока внимание мирового сообщества смещается на эскалацию на Ближнем Востоке, украинский лидер Владимир Зеленский пытается вернуть интерес к себе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    «Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной «героической персоны» на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», – сказал Небензя.

    По его словам, киевские власти отчаянно пытаются вернуть внимание, используя трагические события в регионе для собственной выгоды, передает РИА «Новости».

    «Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что Зеленский сразу начал предлагать помощь, посылая украинских специалистов и расчеты дронов за тысячи километров для участия в чужих конфликтах. Вместо заботы о собственной стране и народе, Зеленский пытается напомнить о своей полезности западным партнерам, опасаясь, что финансовые потоки могут быть перенаправлены в другие регионы.

    Небензя также охарактеризовал мобилизацию на Украине как масштабную и принудительную кампанию, которая все меньше напоминает классическую мобилизацию и все больше становится похожей на охоту за людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток. В адрес главы киевского режима на Украине обрушилась резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Госдеп заявил о попытках показать Москве и Киеву выгоду завершения конфликта

    Госдеп: США пытаются показать России и Украине выгоду прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Соединенные Штаты на переговорах с Россией и Украиной стараются донести до обеих сторон мысль, что прекращение боевых действий принесет им больше выгод, чем продолжение конфликта, передает РИА «Новости».

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон убежден: именно окончание столкновений может привести к процветанию мира.

    По данным агентства, переговоры продолжаются и включают консультации между Россией, США и Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль настроен на продолжение трехстороннего диалога после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны.

    Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что обсуждение мирного урегулирования будет продолжено в ближайшее время, если стороны смогут согласовать новые даты встречи.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украина по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    23 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ превращают Славянск в крепость и минируют жилые дома

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ минируют подходы к Славянску и формируют укрепленные районы в частном секторе и многоэтажных зданиях, сообщил помощник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ ведут активную подготовку Славянска к обороне, минируя подходы к городу и создавая укрепленные районы в частном секторе и многоэтажных домах, передает «Вести». Об этом сообщил помощник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский отметил, что Славянск для российских военных имеет особое значение, поскольку именно с этого города началась Русская весна. По его словам, украинские военные осознают важность города и «будут за него биться».

    Он также подчеркнул, что Славянск готовят как крепость по аналогии с Константиновкой: «Они минируют окружение города, создают в частных секторах укрепрайоны, готовят к обороне многоэтажные постройки». Кимаковский добавил, что ВСУ рассчитывают на длительное противостояние, понимая символическую значимость города для России.

    Кимаковский ранее сообщил о превращении Славянска в крепость с минными полями и рвами по сценарию Артемовска.

    Российские силовики сообщили, что детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда».

    В Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что подразделения группировки войск «Южная» продвигаются в сторону Славянска широким фронтом.

    23 марта 2026, 23:58 • Новости дня
    Небензя: От атак ВСУ с февраля 2022 года пострадали 27,5 тыс. мирных жителей

    Tекст: Антон Антонов

    Террористические атаки киевского режима не ослабевают, обстрелы гражданского населения являются осознанной тактикой киевского режима, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    Небензя указала, что с февраля 2022 года как минимум 27,5 тыс. мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Он отметил, что только в Белгородской области разрушено более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения. За этот же период в регионе погибли 467 человек, среди них 23 ребенка.

    «Фиксируем беспрецедентное количество атак с применением беспилотников по российским регионам, в том числе по Москве и Московской области», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что террористические атаки киевского режима не ослабевают, а наоборот только увеличиваются. По его словам, ВСУ ведут прицельную охоту за живыми целями с помощью беспилотников, а регулярные обстрелы гражданского населения стали осознанной тактикой Киева.

    Он добавил, что с 9 по 15 марта от обстрелов ВСУ пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, включая шестерых детей, убиты 37. По гражданским объектам за неделю выпущено почти 3,5 тыс. боеприпасов.

    Также не прекращаются нападения на объекты экспортной инфраструктуры, обеспечивающие поставки российского газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». За последние дни зафиксированы атаки на компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая» в Краснодарском крае.

    Он подчеркнул, что эти действия происходят на фоне нестабильности мирового энергетического рынка. По словам Небензи, Совет Безопасности ООН по-прежнему не осудил теракт против «Северных потоков», и спустя почти четыре года не завершено расследование этих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев.

    24 марта 2026, 01:14 • Новости дня
    Небензя заявил, что внешние конфликты Киеву важнее мира для Украины

    Небензя обвинил Киев в незаинтересованности в переговорах

    Tекст: Антон Антонов

    Для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    «Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По его словам, Владимир Зеленский активно ездит по США и Европе, стремясь создать иллюзию стремления к миру и выдвигая различные требования, которые он называет «справедливыми условиями».

    Небензя подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал приверженность дипломатическому решению и достижению целей спецоперации на Украине переговорными методами. Дипломат добавил, что Киев не готов к дипломатическому урегулированию, и ему придется столкнуться с новыми условиями этого процесса.

    Небензя также отметил, что украинские власти не проявляют интереса ни к мирным переговорам, ни к минимальным гуманитарным шагам, которые могли бы облегчить страдания людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Зеленский пытается вернуть интерес к себе, так как внимание мирового сообщества смещается на эскалацию на Ближнем Востоке. «Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.

    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21
    Reuters: Китай создает карты морского дна для возможной войны с США
    На Украине зафиксировали резкий дефицит трудовых мигрантов
    Штурмовик рассказал, как корректировщик «Дядя Ваня» ценой ноги вывел группу из-под огня
    В России решили создать единый реестр авиадебоширов
    Дом Билана в Подмосковье выставлен на продажу за 250 млн рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации