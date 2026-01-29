Суд приговорил россиянку к девяти годам колонии за вступление в батальон «Айдар»

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Следственный комитет России, суд признал достаточными доказательства, собранные Главным следственным управлением СК, для вынесения заочного обвинительного приговора Юлии Толопе. Она признана виновной по части второй статьи 205.4 УК РФ – участие в террористическом сообществе.

Следствие и суд установили, что гражданка России Толопа в 2014 году выехала на территорию Украины и добровольно вступила в батальон «Айдар», который запрещен на территории России. В 2014-2015 годах она занимала должность командира боевой машины пехоты и участвовала в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Толопа была заочно обвинена в участии в террористическом сообществе и объявлена в международный розыск. Приговором суда ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

