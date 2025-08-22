Суд приговорил экс-гранатометчика «Айдара» к 27 годам тюрьмы

Tекст: Алексей Дегтярев

Поповича признали виновным в участии в вооруженном формировании и назначили ему наказание в виде 27 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Первые пять лет бывший гранатометчик проведет в тюрьме, далее – в исправительном учреждении строгого режима.

По информации суда, Попович, ранее получивший российское гражданство, осенью 2023 года пересек границу России в Белгородской области и отправился на Украину. В мае 2024 года он вступил в состав нацбатальона «Айдар», прошел обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами и был назначен гранатометчиком в подразделении батальона в ДНР.

Во время боевых действий против российских военнослужащих на территориях ДНР и ЛНР Попович исполнял обязанности гранатометчика до момента пленения 20 мая 2024 года. Представитель суда подчеркнул, что приговор вступает в силу после прохождения апелляции.

Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя другого националистического украинского батальона – «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) – Ивана Смаглюка.

До этого бывший ротный командир из «Айдара» с позывным «Рыжий Макс» заявлял, что военкоматы Украины заставляют людей идти служить в этот нацбат обманом.