МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН
Россия настаивает на необходимости немедленного прекращения боевых действий вокруг Ирана и перехода к политическому урегулированию с учетом интересов всех сторон, сообщил МИД итогам телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Россия будет настойчиво отстаивать свою позицию в Совете Безопасности ООН по вопросу прекращения огня вокруг Ирана, говорится в сообщении на сайте МИД.
Как заявили в МИД России, Москва исходит из необходимости незамедлительно прекратить боевые действия и перейти к политическому урегулированию с учетом законных интересов всех сторон, в первую очередь Ирана.
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заявил о категорической неприемлемости ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, в том числе по АЭС «Бушер».
МИД России отметил, что подобные действия со стороны США и Израиля угрожают не только сотрудникам из России, но и всей региональной стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке, связанной с Ираном, необходимо немедленно переходить к политико-дипломатическим решениям.
Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».
Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной, несмотря на инцидент с обстрелом.