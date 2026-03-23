МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия будет настойчиво отстаивать свою позицию в Совете Безопасности ООН по вопросу прекращения огня вокруг Ирана, говорится в сообщении на сайте МИД.

Как заявили в МИД России, Москва исходит из необходимости незамедлительно прекратить боевые действия и перейти к политическому урегулированию с учетом законных интересов всех сторон, в первую очередь Ирана.

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи заявил о категорической неприемлемости ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, в том числе по АЭС «Бушер».

МИД России отметил, что подобные действия со стороны США и Израиля угрожают не только сотрудникам из России, но и всей региональной стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке, связанной с Ираном, необходимо немедленно переходить к политико-дипломатическим решениям.

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной, несмотря на инцидент с обстрелом.