Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.
WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
Иранские власти подозревают, что переговорная инициатива президента США Дональда Трампа может быть прикрытием для ликвидации одного из последних ключевых лидеров страны.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.
Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.
Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.
Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.
Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц.