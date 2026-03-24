Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте
В результате авиаудара были разрушены штабы разведки и элитного спецназа «Радван» шиитского движения в центре Бейрута.
Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении ударов по ключевым объектам шиитской организации, передает ТАСС.
«В ходе ударов по Бейруту были атакованы штаб-квартира подразделения «Радван» и штаб-квартира разведывательного управления «Хезболла», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Военные также сообщили, что еще одна атака была проведена на юге Ливана в районе Эт-Тири. Там под огонь попал штаб сил «Радван», размещавшийся в здании радиостанции «Нур».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля в середине марта нанесла удары по командным центрам «Хезболлы» в Бейруте. Израильская авиация поразила объект спецподразделения «Радван» в ливанской столице. ВВС Израиля также атаковали штаб воздушного подразделения группировки.