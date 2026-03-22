Армия Израиля заявила об ударах по штабу министерства разведки Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штабу министерства разведки Ирана, а также по центру оперативного штаба иранских сил внутренней безопасности, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале говорится: «ЦАХАЛ нанес удары по дополнительному штабу иранского министерства разведки и центру оперативного штаба сил внутренней безопасности».

Помимо этого, израильская армия сообщила об ударах по военной базе в Иране, а также по объектам по производству и хранению оружия, принадлежащим министерству обороны Ирана и ВВС Корпуса стражей исламской революции. По информации ЦАХАЛ, среди целей были база для подготовки солдат и хранения ракетных систем, объект по производству и хранению оружия, а также предприятие по производству вооружения для ВВС КСИР.

Удары были нанесены ночью. Официальные представители Ирана пока не прокомментировали сообщения израильской стороны. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил Тегерану уничтожением электростанций в случае перекрытия Ормузского пролива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Ранее израильский лидер заявлял о готовности к самостоятельным атакам при отсутствии помощи Вашингтона.



