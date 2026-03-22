    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    Стубб перечислил претензии к новому типу гегемонии США
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    22 марта 2026, 17:51 • Новости дня

    Армия Израиля заявила об ударах по штабу министерства разведки Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана, военной базе и объектам КСИР.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штабу министерства разведки Ирана, а также по центру оперативного штаба иранских сил внутренней безопасности, передает РИА «Новости». В официальном заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале говорится: «ЦАХАЛ нанес удары по дополнительному штабу иранского министерства разведки и центру оперативного штаба сил внутренней безопасности».

    Помимо этого, израильская армия сообщила об ударах по военной базе в Иране, а также по объектам по производству и хранению оружия, принадлежащим министерству обороны Ирана и ВВС Корпуса стражей исламской революции. По информации ЦАХАЛ, среди целей были база для подготовки солдат и хранения ракетных систем, объект по производству и хранению оружия, а также предприятие по производству вооружения для ВВС КСИР.

    Удары были нанесены ночью. Официальные представители Ирана пока не прокомментировали сообщения израильской стороны. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил Тегерану уничтожением электростанций в случае перекрытия Ормузского пролива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Ранее израильский лидер заявлял о готовности к самостоятельным атакам при отсутствии помощи Вашингтона.


    22 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением «вражеских», могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

    В эфире иранского телеканала «Аль-Алям» Мусави заявил: «Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны. МИД Ирана подтвердил проход судов нескольких государств через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Замаскированное судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров.

    22 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.

    «Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 08:09 • Новости дня
    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. При этом в США и Израиле также опасаются вступления хуситов в войну.

    Саудовская Аравия предпринимает усилия, чтобы удержать шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, от вовлечения в конфликт между Ираном и его противниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Американские официальные лица сообщают, что саудовские власти активно поддерживают дипломатические контакты с лидерами хуситов, чтобы не допустить их втягивания в эскалацию.

    В публикации указывается, что США и Израиль стараются не провоцировать хуситов действиями, способными вызвать ответные удары. Саудовские источники напомнили изданию о существующем соглашении о ненападении между Эр-Риядом и хуситами, заключенном в 2022 году, которое распространяется на территорию Саудовской Аравии и ее морские перевозки.

    При этом опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – важнейший логистический маршрут, соединяющий Красное море и Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с США и Израилем, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе.

    21 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    США объявили о фактическом завершении основной фазы операции против Ирана, заявив об уничтожении баллистических ракет и нейтрализации военно-морских сил страны.

    Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

    «Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

    По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

    Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ранее в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе.

    До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    22 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США готовы «свернуть» войну с Ираном и передать «другим странам» заботу о проблемах Ормузского пролива.

    По словам главы Белого дома, другим странам придется охранять и обеспечивать порядок в Ормузском проливе по мере необходимости, после того как атаки США на страну побудили Иран наносить ответные удары по судам в этом важнейшем мировом судоходном маршруте.

    США окажут помощь, «если их попросят», но «в этом не должно быть необходимости», заявил он.

    «Мы очень близки к достижению наших целей, поэтому рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», – написал Трамп в Truth Social.

    По его словам, Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости другими странами, которые его используют, но США среди них не будет.

    «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по охране Ормузского пролива, но это не должно быть необходимым после устранения иранской угрозы. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция», – написал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные лица США и Израиля  сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана. Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    21 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Лондон закрыл базу на Кипре для американских ударов по Ирану

    Британия исключила базу Акротири из соглашения с США по обороне

    Tекст: Мария Иванова

    Великобритания отказалась предоставлять США свою базу Акротири на Кипре для нанесения ударов по иранской территории, изменив прежние договорённости.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении канцелярии Даунинг-стрит говорится: «Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона».

    Инцидент с ударом беспилотника по объекту Акротири произошёл в начале марта. После этого Кипр выразил недовольство, а Великобритания усилила военное присутствие, направив к острову корабли и средства ПВО. Позднее в Лондоне уточнили, что дрон прилетел, вероятно, из Ливана или Ирака, а не из Ирана.

    Президент Кипра в среду назвал военные базы Британии на острове пережитком колониализма и пообещал поднять вопрос об их будущем в переговорах с Лондоном. Напомним, что Великобритания сохранила за собой базы Акротири и Декелия после провозглашения независимости Кипра в 1960 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кипра Никос Христодулидис назвал присутствие британских военных баз на острове пережитком колониализма.

    Лондон принял решение о временной эвакуации второстепенного персонала с объекта Акротири после удара иранского беспилотника.

    До этого премьер-министр Кир Стармер объявил о готовности предоставить США эти базы для подготовки атак на Иран.

    21 марта 2026, 23:56 • Новости дня
    ОАЭ и 21 государство выступили с заявлением по Ормузскому заливу

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа стран во главе с ОАЭ выступила против иранских атак на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии от атак Ирана.

    «Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», – сказано в заявлении.

    Страны-участницы выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет».

    Подписавшиеся под заявлением потребовали от Ирана выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. В документе подчеркнуто, что последствия эскалации почувствует весь мир, особенно уязвимые страны.

    Лидеры приветствовали решение Международного энергетического агентства  (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти и  заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов.

    «Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», – отмечено в заявлении.

    В заключение представители 22 стран призывают все государства уважать международное право и поддерживать принципы безопасности и процветания.

    Совместное заявление подписали: Объединенные Арабские Эмираты, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 стран призвали Иран прекратить атаки на соседние страны. Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей. Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    22 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Грузовой самолет ВВС США исчез с радаров над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье пролетал над Ормузским проливом по направлению к берегу Ирана, следует из полетных данных.

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье летел над Ормузским проливом в сторону иранского побережья, сообщает РИА «Новости». По данным сервисов отслеживания полетов, примерно в 13:34 по московскому времени самолет удалился от города Эль-Фуджейра в ОАЭ на 15 километров в северо-западном направлении, после чего отключил транспондер. После этого отслеживать маршрут воздушного судна стало невозможно, а данные о точке вылета и конечном пункте не раскрываются.

    Ранее в тот же день было зафиксировано, что два самолета-дозаправщика ВВС США также отправились к Ормузскому проливу и отключили транспондеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два американских самолета-дозаправщика направились в сторону Ормузского пролива с отключенными транспондерами. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций при сохранении блокады судоходства. Генсек Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о начале переговоров по эвакуации гражданских судов из региона.

    22 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботнем обращении пообещал продолжать «наносить удары по врагам на всех фронтах» после того, как десятки человек пострадали в «очень тяжелый вечер» на юге страны.

    Премьер-министр Израиля назвал субботний вечер «очень трудным в кампании за наше будущее» после того, как в результате ракетного удара, предположительно,  Ирана в южном городе Арад были ранены десятки человек.

    Нетаньяху заявил, что поговорил с мэром Арада после разговора с мэром Димоны, где в результате иранского ракетного удара пострадали более 30 человек, и призвал министерства «оказать всю необходимую помощь», пишет Times of Israel.

    «Мы будем и впредь решительно наносить удары по нашим врагам на всех фронтах», – добавил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека.

    21 марта 2026, 21:29 • Новости дня
    Economist: Война в Иране надолго ослабила военную мощь США

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, что лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы, сообщает The Economist.

    По данным The Economist, США оказались неспособны восполнить потраченные ресурсы после первых дней конфликта в Иране, передает ИноСМИ.

    По оценкам Института государственной политики Пейна, армия израсходовала более пяти тысяч боеприпасов за четыре дня и около 11 тыс. за 16 дней, а операция «Эпическая ярость» стала одной из самых интенсивных воздушных кампаний в истории.

    Джей Ди Вэнс, ныне вице-президент, еще в 2024 году предупреждал: «Мы живем в мире дефицита. Мы не производим достаточно боеприпасов, чтобы выдержать одновременно войну в Восточной Европе, войну на Ближнем Востоке и, возможно, еще и непредвиденные обстоятельства в Восточной Азии».

    Вэнс оказался прав: резкое истощение запасов дорогостоящих и редких боеприпасов, а также перехватчиков Patriot и THAAD, грозит оставить США без возможности оперативно реагировать на новые вызовы в Азии или других регионах.

    Пентагон столкнулся с необходимостью наращивать производство, но планы по увеличению выпуска Tomahawk и PAC-3 MSE упираются в нехватку средств и сложные цепочки поставок, зависящие от Китая. Только на замену израсходованных снарядов за первые четыре дня потребуется до 26 млрд долларов, но даже экстренное финансирование не решит проблему нехватки редких материалов.

    Американский флот также понес износ: лишь немногие из 11 авианосцев доступны для немедленного развертывания. Перенапряжение сказалось на кораблях и личном составе – после пожара на «Форде» более 600 моряков остались без коек, а длительные миссии усилили стресс и внутренние проблемы среди моряков.

    Эксперты отмечают, что США получают боевой опыт и внедряют новые беспилотники и системы искусственного интеллекта, однако долгосрочные издержки и раскрытие тактики делают уязвимой способность к сдерживанию Китая. По мнению аналитиков, потенциал противоракетной обороны США может быть подорван вплоть до конца десятилетия.

    Американские аналитики предрекли потерю возможности сдерживать Россию из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном.

    Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям, которые будут ощущаться в мире продолжительное время.

    21 марта 2026, 20:50 • Новости дня
    В Израиле обстреляли район ядерного центра в Димоне

    Около 20 человек получили травмы при ракетном обстреле Димоны в Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Димоны на юге Израиля неподалеку от ядерного исследовательского центра после ракетного обстрела пострадали около 20 человек, в том числе десятилетний ребенок.

    В ходе ракетного обстрела, произошедшего в районе города Димона на юге Израиля, пострадали около 20 человек, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля, передает РИА «Новости». Инцидент произошел неподалеку от ядерного исследовательского центра.

    «В связи с обстрелом Государства Израиль в районе Димоны бригады MDA оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим ранения от осколков, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок», – говорится в официальном сообщении.

    Среди раненых оказался десятилетний ребенок, который получил осколочные ранения средней тяжести.

    До этого армия Израиля зафиксировала ракетные пуски из Ирана, после чего на юге страны прозвучала сирена воздушной тревоги. По данным СМИ, в результате обстрела в районе Димоны были обнаружены фрагменты ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наканунем сигнал воздушной тревоги прозвучал в районе ядерного центра Димоны после ракетного обстрела со стороны Ирана.

    До этого в результате ночного удара по Тель-Авиву погибли мужчина и женщина.

    22 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    В палате представителей Конгресса США потребовали смены режима в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Америке нужна смена режима, заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, перечислив антидостижения нынешней администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

    «Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали безрассудную войну из-за  собственной прихоти на Ближнем Востоке. Цены на бензин резко выросли, миллиарды тратятся впустую, а наша страна стала менее безопасной. Нам нужна смена режима в Америке», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило, что шесть дней конфликта с Ираном стоили Вашингтону 11 млрд долларов. Журнал Economist сообщил, что война в Иране надолго ослабила военную мощь США. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.


    21 марта 2026, 20:55 • Новости дня
    Иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке

    КСИР уничтожил ангары и топливные хранилища США в ОАЭ и Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Ангары и топливные хранилища на американских военных базах в ОАЭ и Кувейте оказались разрушены в результате массированного удара с применением ракет и дронов.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об ударах по базам Аль-Минхад и Али ас-Салем, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы говорится: «В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад и Али ас-Салем с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА».

    Тегеран назвал атакованные объекты источником агрессии против иранских островов в Персидском заливе. Удары стали ответом на действия противника в последние дни.

    Вашингтон и Израиль начали наносить удары по территории исламской республики 28 февраля. В результате обострения конфликта фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции накануне сообщил об атаке на кувейтскую базу Али ас-Салем и объект «Аль-Вафа».

    Ранее иранские военные нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским объектам в ОАЭ и Бахрейне.

    Перейти в раздел

