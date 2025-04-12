Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

Уиткофф назвал переговоры США и Ирана в Маскате конструктивными и позитивными

Tекст: Вера Басилая

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Ирана и США в Маскате были позитивными и конструктивными, передает ТАСС.

После завершения переговоров спецпосланник президента США сообщил NBC, что он возвращается в Вашингтон. Второй раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном запланирован на 19 апреля в Омане.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что второй раунд пройдет на том же уровне. Он также отметил, что на следующей встрече стороны могут обсуждать общие рамки будущего соглашения. Арагчи подчеркнул, что обе стороны согласны на необходимость быстрого достижения соглашения и избегания «переговоров ради переговоров».

Ранее в оманской столице Маскате завершились непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходили в положительной атмосфере.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если эти переговоры завершатся успешно.