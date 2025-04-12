Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Переговоры Ирана и США в Омане завершились
В оманской столице Маскате завершились непрямые переговоры между Ираном и США, которые проходили в положительной атмосфере, сообщает Tasnim.
В субботу в столице Омана, Маскате, завершились непрямые переговоры между делегациями Ирана и США, передает РИА «Новости».
Иранское государственное агентство Tasnim, ссылаясь на члена иранской переговорной группы в Маскате, передает, что переговоры проходили в «положительной» и «позитивной» атмосфере. Источник подчеркнул, что общение было продуктивным и конструктивным.
Кортеж, в котором, предположительно, находился Стивен Уиткофф, покинул место переговоров в Маскате. На данный момент детали обсуждений и достигнутые договоренности не разглашаются, передает ТАСС.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.