Переговоры Ирана и США в Омане завершились

Tекст: Вера Басилая

В субботу в столице Омана, Маскате, завершились непрямые переговоры между делегациями Ирана и США, передает РИА «Новости».

Иранское государственное агентство Tasnim, ссылаясь на члена иранской переговорной группы в Маскате, передает, что переговоры проходили в «положительной» и «позитивной» атмосфере. Источник подчеркнул, что общение было продуктивным и конструктивным.

Кортеж, в котором, предположительно, находился Стивен Уиткофф, покинул место переговоров в Маскате. На данный момент детали обсуждений и достигнутые договоренности не разглашаются, передает ТАСС.

В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.