Axios: Трамп готов сделать уступки для сделки с Ираном

Axios: Трамп решил пойти на уступки ради соглашения с Ираном по ядерной программе

Tекст: Вера Басилая

По данным Axios, Трамп, возможно, готов на уступки ради заключения сделки с Ираном по ядерной программе, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что ожидания от нынешнего раунда консультаций в Омане невысоки, так как стороны лишь обмениваются своими позициями по ключевым вопросам через оманских посредников. Он подчеркнул, что Тегеран стремится к единственной цели – добиться отмены санкций.

Переговоры между представителями Ирана и США направлены на снижение напряженности в регионе и обмен заключенными. Также они обсуждают смягчение санкционного давления на Иран в обмен на контроль за его ядерной программой.

Ранее в Омане начались переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди.

Основными переговорщиками стали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник от США Стивен Уиткофф.

Газета Politico назвала переговорщиков России и Ирана одними из самых сложных в мире.