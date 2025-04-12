Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Axios: Трамп готов сделать уступки для сделки с Ираном
Axios: Трамп решил пойти на уступки ради соглашения с Ираном по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно, предполагается возможность прямого диалога, сообщает Axios.
По данным Axios, Трамп, возможно, готов на уступки ради заключения сделки с Ираном по ядерной программе, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что ожидания от нынешнего раунда консультаций в Омане невысоки, так как стороны лишь обмениваются своими позициями по ключевым вопросам через оманских посредников. Он подчеркнул, что Тегеран стремится к единственной цели – добиться отмены санкций.
Переговоры между представителями Ирана и США направлены на снижение напряженности в регионе и обмен заключенными. Также они обсуждают смягчение санкционного давления на Иран в обмен на контроль за его ядерной программой.
Ранее в Омане начались переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада аль-Бусаиди.
Основными переговорщиками стали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник от США Стивен Уиткофф.
Газета Politico назвала переговорщиков России и Ирана одними из самых сложных в мире.