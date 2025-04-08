Названы представители Ирана и США на переговорах в Омане

Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России

Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша-младшего

Tекст: Ирма Каплан

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша-младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американского президента в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», – поделилась она в беседе с «Царьград».

Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.

