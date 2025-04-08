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Названы представители Ирана и США на переговорах в Омане
Арагчи и Уиткофф названы представители Ирана и США на переговорах в Омане
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф назначены основными переговорщиками на встрече в Омане 12 апреля, пишет иранское агентство NourNews.
По данным издания, Арагчи, занимающий пост главы МИД Ирана, и Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, примут участие в переговорах, которые пройдут в Омане 12 апреля, передает ТАСС.
Предстоящие переговоры рассматриваются как важный шаг в процессе укрепления отношений между Ираном и США после длительного периода напряженности и взаимных обвинений.
Напомним, Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. Однако в Иране заявление США о прямых переговорах назвали информационной игрой. Позднее Иран подтвердил непрямые переговоры с США в Омане.