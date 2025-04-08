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    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому, что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    20 комментариев
    8 апреля 2025, 08:23 • Новости дня

    Названы представители Ирана и США на переговорах в Омане

    Арагчи и Уиткофф названы представители Ирана и США на переговорах в Омане

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф назначены основными переговорщиками на встрече в Омане 12 апреля, пишет иранское агентство NourNews.

    По данным издания, Арагчи, занимающий пост главы МИД Ирана, и Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, примут участие в переговорах, которые пройдут в Омане 12 апреля, передает ТАСС.

    Предстоящие переговоры рассматриваются как важный шаг в процессе укрепления отношений между Ираном и США после длительного периода напряженности и взаимных обвинений.

    Напомним, Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. Однако в Иране заявление США о прямых переговорах назвали информационной игрой. Позднее Иран подтвердил непрямые переговоры с США в Омане.

    7 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России

    Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша-младшего

    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дочь Владимира Жириновского раскрыла его пророчество об американском президенте. В начале 2000-х годов политик в кругу родственников заявил, что истинные усилия Джорджа Буша-младшего направлены против России.

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша-младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американского президента в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

    «Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», – поделилась она в беседе с «Царьград».

    Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

    Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

    Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине

    Кремль назвал «неподконтрольность киевского режима» основной проблемой для прекращения огня

    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя высказывания президента США о необходимости остановить удары, заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но существует ряд нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, передает ТАСС.

    Он уточнил, что основная проблема заключается в «неподконтрольности киевского режима», который не может контролировать действия некоторых экстремистских и националистических подразделений. По его словам, эти группы не подчиняются Киеву, именно это осложняет процесс достижения прекращения огня.

    Он также отметил, что ситуация усугубляется планами по дальнейшей милитаризации Киева, что делает обсуждение прекращения огня еще более актуальным.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.

    Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    7 апреля 2025, 22:12 • Новости дня
    Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана

    Нетаньяху собрался предложить США свое видение «хорошей сделки» с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложит США свое видение «хорошей сделки» с Ираном, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

    «Нетаньяху хочет модель Ливии», – приводит слова чиновника РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что речь идет о полном сворачивании ядерной программы Тегерана. Нетаньяху намерен представить свое видение «хорошей сделки». При этом источник отметил, что, по мнению израильского лидера, вероятность достижения ядерной сделки с Ираном крайне низкая.

    Позднее сам Нетаньяху заявил: «Мы едины в цели, в соответствии с которой Иран никогда не получит ядерное оружие. Если это может быть сделано полноценно дипломатическим путем, так, как это было сделано в Ливии, я думаю, это хорошо», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху совершает визит в Вашингтон. СМИ считают, что США планируют в ближайшее время напасть на Иран. Администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение. Иран привел вооруженные силы в повышенную боеготовность.

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    6 апреля 2025, 16:49 • Новости дня
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России

    Белый дом: Россия не попала под пошлины США из-за переговоров по Украине

    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    @ REUTERS

    Россия не включена в перечень стран, против которых Соединенные Штаты вводят пошлины, из-за текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

    В интервью телеканалу ABC директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что президент США решил не смешивать вопрос пошлин с переговорным процессом, передает РИА «Новости».

    Хассетт подчеркнул важность сохранения жизней, которые теряются в ходе конфликта, и назвал обсуждение пошлин контрпродуктивным в условиях попыток достигнуть мира. Он уточнил, что это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Эскалация «торговой войны» привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой масштабной в современной истории тарифной войны.


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    6 апреля 2025, 15:47 • Новости дня
    Дмитриев заявил об интересе американского бизнеса к работе в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, несмотря на политическое давление, 70% американских компаний, работающих в России уже 25 лет, не покинули страну и проявляют интерес к дальнейшему сотрудничеству в энергетической и других сферах.

    Дмитриев подчеркнул, что, несмотря на политическое давление, эти компании не покинули российский рынок. Он отметил, что получает множество запросов от американских компаний, особенно в энергетической и других сферах, что свидетельствует о высоком уровне интереса к российскому рынку.

    Однако, по словам Дмитриева, российские власти будут отдавать приоритет отечественным компаниям и партнерствам с иностранными фирмами. Он выделил важность фокусирования на совместных партнерствах и сотрудничестве как наилучшую стратегию в отношениях с американским бизнесом, который, по его словам, действительно заинтересован в работе в России.

    В заключение Дмитриев отметил, что ему неизвестно об официальных запросах со стороны США на возвращение американских компаний на российский рынок.

    Также глава РФПИ сообщал, что американские компании готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании.

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    6 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Гретцки пообещал Овечкину машину за 900 шайб в НХЛ

    Гретцки предложил Овечкину автомобиль за достижение 900 шайб в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Уэйн Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

    Уэйн Гретцки, бывший рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб, заявил о намерении подарить машину российскому нападающему Александру Овечкину, если тот достигнет отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах, передает РИА «Новости». Гретцки сделал это заявление во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы, что позволило россиянину установить новый рекорд лиги.

    Во время прошедшей в воскресенье игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отличился голом на 28-й минуте, несмотря на то что «Вашингтон Кэпиталз» уступили со счетом 1:4. Этот гол стал 895-й заброшенной шайбой для Овечкина в регулярных сезонах, что превзошло прежнее достижение Гретцки.

    Гретцки отметил, что это событие является одним из самых значимых в истории хоккея, и добавил: «Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину». Овечкин, в свою очередь, пообещал постараться достигнуть этого показателя. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» остается действительным до конца следующего сезона.

    После того как хоккеист Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

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    5 апреля 2025, 12:20 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем

    Дмитриев призвал экс-посла США в России Макфола предлагать мирные решения

    Глава РФПИ призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем
    @ Mehmet Eser/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал бывшего посла США в России Майкла Макфола стать миротворцем, выразив уверенность в его способности предлагать реалистичные решения вместо «нереалистичных мантр».

    Как сообщает РИА «Новости», глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к бывшему послу США в России Майклу Макфолу с призывом стать миротворцем. В своем сообщении Дмитриев выразил веру в способность Макфола изменить текущий дискурс и предложить конструктивные решения. Дмитриев отметил, что его собеседник может отказаться от роли «игрока глубинного государства» и начать предлагать более реалистичные решения.

    Ранее, в пятницу, Майкл Макфол в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призывал Дмитриева прекратить преувеличивать угрозы возникновения третьей мировой войны. Он также обвинял главу РФПИ в стремлении «подкупить США экономическими сделками». Дмитриев в ответ на это воззвание предложил Макфолу отбросить «нереалистичные скучные мантры» и сосредоточиться на реальных шагах к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев заявил, что администрация Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну, а также достигла значительного прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

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    7 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Гендиректор Роскосмоса обсудил на Байконуре совместные проекты с замглавы NASA

    Гендиректор Роскосмоса Баканов встретился с замглавы NASA Бауэрсоксом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс начали встречу для обсуждения космического сотрудничества.

    В числе обсуждаемых тем – сотрудничество на Международной космической станции (МКС), подготовка к предстоящему 8 апреля пилотируемому запуску и планирование совместного празднования годовщины знаменитой стыковки «Союз – Аполлон», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о планируемых переговорах с Илоном Маском по вопросам сотрудничества.

    Издание Hill писало, что США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине.

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    7 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке мужчина с ножом ранил четырех девочек, полиция открыла огонь

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек, полиция задержала его после семи выстрелов.

    Как сообщает New York Post, в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек. Вызов в полицию поступил от 11-летней девочки, которая закрылась в комнате и сообщила о нападении дяди на нее и ее братьев и сестер.

    По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, полиция, прибыв на место, обнаружила мужчину с тесаком в руках и следами крови на полу. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие, но он отказался и направился к ним, после чего в него было выпущено семь пуль. Подозреваемый, 49-летний мужчина, находится в критическом состоянии в больнице.

    Четыре девочки, в возрасте 16, 13, 11 и 8 лет, получили серьезные колото-резаные раны и были госпитализированы. Медики рассчитывают, что их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, который смог выбежать за помощью. Полиция выясняет мотивы нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых, после чего подозреваемого задержали и госпитализировали. В норвежском Тронхейме злоумышленник с ножом напал на троих человек, из которых двое оказались в тяжелом состоянии. В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.

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    6 апреля 2025, 01:31 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

    Хуситы нанесли удары по авианосной группе США в Красном море ракетами и дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    Как передает ТАСС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на американские военные корабли, включая авианосец Harry Truman, в северной части Красного моря.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в атаке были задействованы ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил. Он также отметил, что цель атаки заключалась в предотвращении нападений США на подконтрольные хуситам регионы Йемена.

    Телеканал Al Masirah передал слова Сариа о том, что удары хуситов длились несколько часов. По его словам, также была выпущена баллистическая ракета по кораблю снабжения, входящему в состав авианосной группы. Результаты атаки и возможные повреждения кораблей не уточняются.

    Ранее, в субботу вечером, Al Masirah сообщил об ударах ВВС США по району Хафсин в Йемене, где погиб один и ранены четыре человека. Это стало ответом на активные действия хуситов, контролирующих значительные территории в Йемене.

    С середины марта США начали массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы торговых путей. Хуситы, в свою очередь, ответили атаками на авианосец Harry Truman, используя ракеты и беспилотники. Пока информации о повреждениях авианосца не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.

    Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса

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    6 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Захарова похвалила рекорд Овечкина в НХЛ

    Захарова назвала красивым снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый снайперский рекорд в НХЛ. «Во-первых, это красиво», – написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив кадры из матча, где Овечкин забивает рекордную шайбу.

    В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя предыдущий рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки.

    Российский хоккеист поблагодарил всех своих соотечественников, команду и семью за поддержку.

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    6 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина

    Останкинская башня отметила рекорд Овечкина, высветив число 895 в честь его голов

    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина
    @ Игорь Лазорин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Цифра 895 зажглась на Останкинской телебашне в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА «Новости». Этот рекорд ранее считался вечным и принадлежал канадцу Гретцки с показателем 894 шайбы.

    Овечкин достиг отметки 895 голов в воскресенье, забросив шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на личный успех, его команда «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 1:4. Этот гол стал 39-летнему хоккеисту 895-м в его карьере, которая охватывает 1487 матчей в НХЛ.

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    6 апреля 2025, 04:44 • Новости дня
    Маск поддержал создание зоны свободной торговли с ЕС

    Илон Маск выступил за зону свободной торговли США и ЕС вопреки пошлинам

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Американский миллиардер Илон Маск заявил о своей поддержке создания зоны свободной торговли между США и Европейским союзом, сообщает РИА «Новости». Маск, выступая на «Конгрессе Лиги» в Италии по видеосвязи, отметил, что идеальной ситуацией стал бы переход к нулевым тарифам. Он добавил, что Совет по свободе передвижения и трудоустройства был дан им президенту Трампу.

    Президент США Дональд Трамп ранее ввел пошлины на импорт из ЕС в ответ на торговые практики других стран. Минимальная ставка составит 10%, а для стран ЕС – 20%. Трамп считает, что это поможет выплатить госдолг США.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переговорам с США по вопросу пошлин, но предупредила о возможных контрмерах, если они не приведут к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

    Германия доверила американской стороне около 37% своего золотого резерва, и при ухудшении отношений между странами хранение этого запаса в США стало рискованным, однако Вашингтон не собирается возвращать золото немцам.

    В США и ряде других стран мира запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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