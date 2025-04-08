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    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе
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    США собрались выплачивать долги с помощью пошлин
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    15 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    20 комментариев
    8 апреля 2025, 01:24 • Новости дня

    В Иране опровергли заявление США о прямых переговорах

    Nour News назвало заявления США о прямых переговорах с Ираном информационной игрой

    В Иране опровергли заявление США о прямых переговорах
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Вашингтона о прямых переговорах с Тегераном является «информационной игрой» и попыткой дискредитации Ирана на международной арене, сообщило иранское агентство Nour News.

    Как подчеркнуло Nour News, МИД Ирана указывал, что «прямые переговоры не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках», передает РИА «Новости».

    Заявление США «можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран», говорится в сообщении.

    Корреспондент New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на трех иранских чиновников высокого ранга сообщила, что «Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров», передает ТАСС.

    «Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции», – сообщила она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. СМИ считают, что США планируют в ближайшее время напасть на Иран.

    7 апреля 2025, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки в Сумской области.

    При этом противник потерял свыше 85 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Константиновки, Артема, Калиново и Тарасовки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии рядом с Елизаветовкой, Димитровым, Красноармейском, Зверево, Котлино, Удачным, Ленина, Новосергеевкой, Котляровкой и Богдановкой в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Комара, Бурлацкого и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и 155-мм гаубицу М777 производства США.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоданиловки, Павловки в Запорожской области, Садового и Понятовки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области. До этого российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, а ранее – Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

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    7 апреля 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу шайб в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отметив его вклад в хоккей.

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Овечкин обошел легендарных мастеров по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    «В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – отметил президент.

    «Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в поздравлении Путина.

    Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Грузия назвала виновника продолжения военных действий на Украине
    Грузия назвала виновника продолжения военных действий на Украине
    @ REUTERS/Violeta Santos Moura

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Глубинное государство» виновно в продолжении военных действий на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На Украине продолжаются война, разрушение, там огромные жертвы. В противовес этому у Украины хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но, поверьте, для народа Украины в этом никакой пользы», – сказал он.

    По его словам, Грузия сумела избежать украинского сценария, поэтому находится под давлением «глубинного государства».

    «"Глубинное государство" поручило европейским структурам продолжение войны на Украине», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, ранее в это были вовлечены и американские структуры, «однако сейчас "глубинное государство" эксклюзивно поручило это – продолжение войны – европейским структурам».

    «У "глубинного государства" свои интересы, для этого оно использует европейскую бюрократию. Мы же имеем свои национальные интересы и будем их защищать. Нашим национальным интересом является недопущение того, что произошло на Украине», – сказал глава правительства Грузии.

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    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум Китаю

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Трамп выдвинул ультиматум Китаю
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

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    7 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    В России резко упала цена новых автомобилей «Москвич-3»

    Средняя цена «Москвича-3» упала в России на 18,4% – до 1,8 млн рублей

    В России резко упала цена новых автомобилей «Москвич-3»
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.

    В пресс-службе «Авито Авто» уточнили, что средняя стоимость этой модели упала на 18,4%, достигнув 1,8 млн рублей. На втором месте оказался Chery Tiggo 4 Pro с падением цены на 13,8%, а на третьем – Lada Largus, которая подешевела на 12,4%, передает РИА «Новости».

    «Москвич» также был отмечен как бренд, наиболее снизивший свои цены. В среднем автомобили этой марки стали дешевле на 14,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    На вторичном рынке также наблюдалось снижение цен. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Корейские бренды, включая Hyundai и Kia, заметно подешевели с потерей 8% и 7,1% от стоимости соответственно. Среди моделей вторичного рынка Hyundai Solaris упала в цене на 8,8%, а Toyota Camry и Lada Kalina – на 6,2% каждая.

    Ранее автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года.

    4 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия намерена передать Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.

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    7 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    Песня башкирской группы стала самой популярной на Украине

    Песня башкирской группы заняла первое место в украинском Apple Music

    Песня башкирской группы стала самой популярной на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трек Homay башкирской группы AY YOLA обрел популярность на Украине, пишут украинские СМИ.

    Песня исполнителей из Башкирии заняла первое место в рейтингах Apple Music на Украине, пишет издание «Страна».

    Песня, вдохновленная эпосом о героине Хумай, дочери царя небесных птиц и Солнца, описывает ее подвиги. Она превращалась в лебедя и помогала Урал-батыру в борьбе со злом, указав путь к источнику с живой водой и даровав алмазный меч и волшебного коня.

    В марте в Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен. До этого в украинской столице полиция инициировала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение.

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    7 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России

    Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша-младшего

    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дочь Владимира Жириновского раскрыла его пророчество об американском президенте. В начале 2000-х годов политик в кругу родственников заявил, что истинные усилия Джорджа Буша-младшего направлены против России.

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша-младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американского президента в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

    «Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», – поделилась она в беседе с «Царьград».

    Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

    Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

    Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.

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    7 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку

    В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку «Малютка»

    Tекст: Ольга Иванова

    В заливе Петра Великого найдена затонувшая подлодка типа «Малютка», связь с которой пропала еще в августе 1941 года.

    Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую подводную лодку типа «Малютка», сообщает РИА «Новости».

    Обнаруженная подлодка, предположительно, является дизельной субмариной «М-49», которая потеряла связь 16 августа 1941 года. Спасательное судно «Игорь Белоусов» с помощью телеуправляемых аппаратов обследовало объект и подтвердило соответствие параметрам субмарин типа «Малютка» по размерам, форме и вооружению.

    В период между 10 и 17 августа 1941 года в заливе Петра Великого пропали две подводные лодки – «М-49» и «М-63». Эти субмарины получили прозвище «Малютки» благодаря небольшим размерам, которые позволяли транспортировку по железной дороге без разборки. Подлодки имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды и пушку.

    Поисковые работы начались около 20 лет назад, в них были задействованы разные суда флота, включая научно-исследовательское парусное судно «Искра» и гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южно-Китайском море обнаружили затонувшую подводную лодку USS Harder, которая была признана одной из самых успешных субмарин США во времена Второй мировой войны.

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    7 апреля 2025, 16:42 • Новости дня
    В Тбилиси ответили на критику США о постройке Китаем порта в Анаклиа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сенатора США от Демократической партии Джинн Шейхин, которая выразила недовольство строительством Китаем порта на Черном море в Анаклиа, «членом "глубинного государства"», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В тендере не участвовала ни одна американская компания, поэтому все эти разговоры – пустая спекуляция. Что касается сенатора Шейхин, то она является членом "глубинного государства"», – заявил он. Сенатор выступила с резкой критикой Грузии за то, что Китай будет строить этот порт.

    Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «если бы предыдущая демократическая администрация США тратила в Грузии деньги своих налогоплательщиков не на организацию революций, а на такие проекты, возможно, американские инвесторы заинтересовались бы портом в Анаклиа».

    Он также отметил, что в тендере не участвовала ни одна компания из США, тогда как строительство этого порта «отвечает национальным интересам Грузии».

    Ранее Хельсинкская комиссия США также выразила недовольство решением Грузии передать строительство самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа Китаю.

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    7 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Политолог указал на признаки цветной революции в США

    Политолог Межуев: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

    Политолог указал на признаки цветной революции в США
    @ Alexandra Buxbaum/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в США имеют признаки «цветной революции». Но пока речь идет не о свержении Дональда Трампа, а о намерении принудить его изменить внутреннюю и внешнюю политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Напомним, после призыва Барака Обамы к сопротивлению республиканцу по США прокатилась волна акций под лозунгом Hands Off («Руки прочь»).

    «Говорить о «цветной революции» в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. «Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», – пояснил собеседник.

    «В-третьих, в митингах принимают участие студенты», – продолжил эксперт. Он напомнил о студенческих восстаниях, проходивших в Соединенных Штатах вплоть до ухода Ричарда Никсона с поста президента. «Сейчас молодежь пытаются «раскачать» против Трампа», – продолжил политолог.

    По его оценкам, происходящие события – это «проба сил» и объявление главе Белого дома «ультиматума». «Речь идет не о свержении республиканца, а о намерении принудить его изменить внутри- и внешнеполитический курс», – пояснил Межуев. Он указал на требования протестующих, среди которых – сокращение влияния Маска на администрацию, оказание давления на Россию для прекращения конфликта на Украине, а также пересмотр тарифной политики.

    «Отношения Трампа с «глубинным государством» не совсем антагонистические, как это принято считать. Дело в том, что истеблишмент представлен не только либералам, туда вписываются и члены Республиканской партии, представители бизнеса и прессы. Президент США, проводя свою политическую линию, порой выходит за рамки дозволенного», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, «красной чертой» стал, в частности, вопрос пошлин. «Deep state считает, что отношение к Европе должно быть более снисходительным. Оно не против, чтобы страны континента проявляли большую самостоятельность в сфере безопасности, но не хотели бы окончательного разрыва с Трансатлантическим союзом», – детализировал Межуев.

    «Еще одна тема разногласий – это отношения с Россией. «Глубинное государство» выступает за новые санкции и ограничения для Москвы, а также гарантии для Украины», – добавил политолог. Собеседник допускает, что Трамп будет вынужден пойти на поводу у этих требований. «Он уже начал пересматривать тарифы против некоторых стран. Не исключено, что американский лидер внесет некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне», – считает эксперт.

    «Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками». Вместе с тем, переворот – если ситуация будет развиваться по этому сценарию – опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся», – подчеркнул Межуев.

    Напомним, в четверг Барак Обама призвал граждан США, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Дональда Трампа. Экс-президент США выступил с соответствующей речью в колледже Гамильтона в Клинтоне. Он обвинил правительство республиканца в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны.

    Политик указал на важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его мнению, подвергаются эрозии. «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – передает слова Обамы The Washington Post.

    Демократ также выразил несогласие с экономической политикой действующего президента, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Обама призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей.

    Примечательно, но спустя несколько дней в ряде городов США прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). «Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?», – прокомментировал события в Штатах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Напомним, американские граждане в ходе манифестаций выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и бизнесмена Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивают: сейчас Штаты практически оказались на грани двух революций – экономической и «цветной».

    Формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

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    7 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Житель Дзержинска помог ВС России освободить город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Дзержинска в ДНР Роман Давидович содействовал российским военным в освобождении города, обозначив на картах позиции ВСУ, которые окапывались и строили блиндажи вдоль путей и в пустующих домах.

    Житель Дзержинска, Роман Давидович, рассказал, как помог российским военным в освобождении города, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что активно предоставлял информацию о позициях украинских военных, отмечая их расположение на картах. По его словам, украинские военные окапывались и строили блиндажи вдоль дорог, в посадках и в пустых домах.

    Давидович подчеркнул, что, когда российские войска начали входить в город, он изначально не мог поверить в происходящее. Однако вскоре он начал помогать одному из военных, известному под позывным «Голландец», передвигаясь по городу пешком и указывая на выявленные позиции украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, где украинские солдаты обстреляли позиции с собственными сослуживцами, а также начали применять FPV-дроны повышенной дальности.

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    7 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине

    Кремль назвал «неподконтрольность киевского режима» основной проблемой для прекращения огня

    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя высказывания президента США о необходимости остановить удары, заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но существует ряд нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать, передает ТАСС.

    Он уточнил, что основная проблема заключается в «неподконтрольности киевского режима», который не может контролировать действия некоторых экстремистских и националистических подразделений. По его словам, эти группы не подчиняются Киеву, именно это осложняет процесс достижения прекращения огня.

    Он также отметил, что ситуация усугубляется планами по дальнейшей милитаризации Киева, что делает обсуждение прекращения огня еще более актуальным.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки ВСУ свидетельствуют о нежелании Киева прекратить огонь и достичь политического урегулирования.

    Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    7 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

    Обама обвинил правительство Трампа в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Он отметил важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его словам, подвергаются эрозии.

    «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – заявил Обама, обратившись к гражданам, передает The Washington Post.

    Обама также выразил несогласие с экономической политикой Трампа, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Он призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей, даже если для этого придется использовать их фонды.

    Администрация Трампа в прошлом месяце лишила Колумбийский университет федеральных грантов и финансирования на сумму 400 млн долларов. Администрация заявила, что может восстановить это финансирование после того, как Колумбийский университет внесет изменения в политику, связанную с прошлогодними пропалестинскими протестами в кампусе.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

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