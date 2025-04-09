Переговорщиков России и Ирана назвали в США одними из самых сложных в мире

Politico: Чиновники нацбезопасности США опасаются переговорщиков России и Ирана

Tекст: Ирма Каплан

Чиновники национальной безопасности США в последнее время обеспокоены вопросом, как спецпосланник президента США Стивен Уиткофф справится с одними из самых жестких переговорщиков в мире – из России и Ирана, пишет газета Politico в преддверии субботней встречи представителей Вашингтона и Тегерана в Омане.

«Президент Трамп полностью доверяет Стиву и уверен в нем. Будьте спокойны, он способен ходить и жевать жвачку одновременно», – сказал об Уиткоффе один из чиновников изданию.

Газета отмечает, что некоторые западные дипломаты десятилетиями вели переговоры с рядом стран по таким вопросам, как территориальные споры, прекращение огня или контроль над вооружениями. Уиткоффу придется одному управляться со всем.

При этом иранские переговорщики могут составить конкуренцию только русским, говорят опытные дипломаты.

«Вы должны задаться вопросом, есть ли у них такая глубина команды и терпение, чтобы вести переговоры с Ираном, чье видение этого вопроса заключается в двух скоростях: медленной и еще медленнее», – сказал бывший переговорщик Госдепартамента, который десятилетиями консультировал госсекретарей по арабо-израильским вопросам, Аарон Дэвид Миллер.

Столь же непростыми в переговорах дипломаты называют российских коллег, отмечая их волевые качества и хитрость. Издание приводит слова высокопоставленного чиновника из Восточной Европы, который имел опыт переговоров с представителями России. По его словам, россияне в переговорах будут стараться получить любое возможное преимущество над визави.

«Российские переговорщики – всегда жесткие, хитрые мерзавцы... Они эксперты в том, чтобы вдалбливать вам все подробности на протяжении месяцев, месяцев и месяцев, пока вы не устанете настолько, что забудете, где верх, а где низ», – сказал европейский чиновник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мероприятие с участием делегаций США и Ирана, запланированное на 12 апреля в Омане, не будет носить формат «переговоров», а станет лишь «встречей».

Ранее на этой неделе Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.