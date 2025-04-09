Госдеп заявил, что США и Иран проведут в субботу «встречу, а не переговоры»

Госдеп отказался считать «встречу» США и Ирана в Омане «переговорами»

Tекст: Антон Антонов

«В субботу пройдет встреча. Это встреча. Переговоров нет, – приводит слова Брюс ТАСС. – Еще раз – это не переговоры, а встреча. Обязательства таковы».

Брюс также подтвердила участие в мероприятии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, однако не стала уточнять, встретится ли он с иранской делегацией.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предстоящие в субботу контакты «будут прямыми переговорами» между Ираном и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.