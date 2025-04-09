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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    25 комментариев
    9 апреля 2025, 05:25 • Новости дня

    Госдеп заявил, что США и Иран проведут в субботу «встречу, а не переговоры»

    Госдеп отказался считать «встречу» США и Ирана в Омане «переговорами»

    Tекст: Антон Антонов

    Мероприятие с участием делегаций США и Ирана, запланированное на 12 апреля в Омане, не будет носить формат «переговоров», а станет лишь «встречей», заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «В субботу пройдет встреча. Это встреча. Переговоров нет, – приводит слова Брюс ТАСС. – Еще раз – это не переговоры, а встреча. Обязательства таковы».

    Брюс также подтвердила участие в мероприятии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, однако не стала уточнять, встретится ли он с иранской делегацией.

    В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предстоящие в субботу контакты «будут прямыми переговорами» между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.

    7 апреля 2025, 22:12 • Новости дня
    Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана

    Нетаньяху собрался предложить США свое видение «хорошей сделки» с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложит США свое видение «хорошей сделки» с Ираном, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

    «Нетаньяху хочет модель Ливии», – приводит слова чиновника РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что речь идет о полном сворачивании ядерной программы Тегерана. Нетаньяху намерен представить свое видение «хорошей сделки». При этом источник отметил, что, по мнению израильского лидера, вероятность достижения ядерной сделки с Ираном крайне низкая.

    Позднее сам Нетаньяху заявил: «Мы едины в цели, в соответствии с которой Иран никогда не получит ядерное оружие. Если это может быть сделано полноценно дипломатическим путем, так, как это было сделано в Ливии, я думаю, это хорошо», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху совершает визит в Вашингтон. СМИ считают, что США планируют в ближайшее время напасть на Иран. Администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение. Иран привел вооруженные силы в повышенную боеготовность.

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    6 апреля 2025, 14:24 • Новости дня
    Иран привел Вооруженные силы в повышенную боеготовность

    Reuters: Верховный лидер Ирана привел армию в повышенную боеготовность

    Иран привел Вооруженные силы в повышенную боеготовность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможной атаки Израиля, передает агентство Reuters.

    Это решение было принято из-за опасений, что Израиль может начать военные действия против Ирана, если переговоры с США затянутся, сообщает РИА «Новости».

    По информации, предоставленной неназванным высокопоставленным иранским чиновником, в Тегеране считают, что у них есть всего около двух месяцев для заключения соглашения. В противном случае, если Израиль решит атаковать, это может привести к восстановлению всех международных санкций против Ирана.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Исламской Республики к равноправному диалогу с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможных бомбардировках и пошлинах.

    Ранее СМИ писали, что американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил российскую помощь в выстраивании диалога между странами.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 05:47 • Новости дня
    Израиль запретил въезд двум британским депутатам из-за риторики

    Израиль отказал во въезде депутатам Мохамед и Янг за антиизраильскую риторику

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не пустили в страну двух депутатов из Британии, обвинив их в планах распространять антиизраильскую риторику, что вызвало обеспокоенность Лондона.

    Газета Times of Israel сообщила, что Израиль запретил въезд двум британским депутатам из Лейбористской партии – Абтисаму Мохамед и Юань Янгу. Это решение принято на основании того, что во время допроса в израильском Управлении народонаселения и миграции выяснилось, что целью визита депутатов было документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение антиизраильской риторики.

    Политики прибыли в страну из Лутона, однако их визит не был подтвержден израильскими ведомствами как официальная делегация.

    В ответ на это глава британского МИД Дэвид Лэмми выразил глубокую обеспокоенность решением Израиля и подчеркнул, что задержание и отказ во въезде депутатам неприемлемы и непродуктивны.

    Он сообщил, что правительство Британии связалось с депутатами для оказания поддержки. Также Лэмми добавил, что Британия выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

    Как сообщает издание, израильские власти недавно возобновили боевые действия в секторе Газа после прекращения огня, завершившегося 1 марта. Израиль объяснил это отказом ХАМАС принять американский план продления перемирия и освобождения израильских заложников.

    В свою очередь, палестинская сторона обвинила Израиль в нарушении договоренностей и отказе от переговоров о полном прекращении конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    Лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем и ведут переговоры с Британией о возобновлении работы ее посольства.

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    7 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

    Трамп анонсировал встречу «почти на высшем уровне» с Ираном для обсуждения сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу, надеясь на заключение сделки, которая будет предпочтительнее, чем противоположные сценарии.

    По словам президента США, в субботу должна состояться крупная встреча «почти на высшем уровне» с Ираном. Трамп подчеркнул, что переговоры начаты по инициативе Ирана, и выразил надежду на достижение взаимовыгодной сделки, так как противоположный исход никому не нужен, передает РИА «Новости».

    Президент не уточнил, касаются ли переговоры ядерной программы, отметив лишь, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем ее отсутствие.

    Он также упомянул, что Израиль поддерживает стремление избежать негативных последствий, и выразил надежду на успех переговоров, отметив, что это в интересах Ирана.

    Ранее президент США отправил послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную проблематику, однако Тегеран отказался от прямого диалога, предпочитая вести переговоры через посредников.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Исламской Республики к равноправному диалогу с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа о возможных бомбардировках и пошлинах.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможной атаки Израиля.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил угрозы США в отношении Ирана, назвав их неуместными, и предложил помощь России в выстраивании диалога между странами.

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    6 апреля 2025, 16:43 • Новости дня
    Иранский депутат призвал к созданию ядерного оружия для равноправного диалога с Западом

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский депутат Мохаммад Османи заявил о необходимости разработки ядерного оружия для более равноправного взаимодействия с западными странами.

    Османи выступил на открытом заседании парламента с заявлением о необходимости создания ядерного оружия для обеспечения равноправного диалога с Западом. Он отметил, что мировая надменность вынуждает Иран искать способы укрепления своей позиции на международной арене, сообщает ТАСС.

    В своей речи Османи подчеркнул, что военных конфликтов стоит избегать, однако в сложившихся условиях Иран должен стремиться к разработке ядерного оружия. Он заявил: «Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь – стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания».

    Трансляция его выступления велась на телеканале SNN. Османи также отметил, что подобные шаги помогут Ирану защититься от внешнего диктата и давления, укрепив свою самостоятельность и независимость в международных делах.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений возможной атаки Израиля.

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    8 апреля 2025, 01:24 • Новости дня
    В Иране опровергли заявление США о прямых переговорах

    Nour News назвало заявление США о прямых переговорах с Ираном информационной игрой

    В Иране опровергли заявление США о прямых переговорах
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Вашингтона о прямых переговорах с Тегераном является «информационной игрой» и попыткой дискредитации Ирана на международной арене, сообщило иранское агентство Nour News.

    Как подчеркнуло Nour News, МИД Ирана указывал, что «прямые переговоры не ведутся, а если и состоятся, то только при посредниках», передает РИА «Новости».

    Заявление США «можно рассматривать как часть психологической и информационной игры, направленной на то, чтобы представить США как сторону, стремящуюся к переговорам, и переложить бремя ответственности за отсутствие диалога на Иран», говорится в сообщении.

    Корреспондент New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на трех иранских чиновников высокого ранга сообщила, что «Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров», передает ТАСС.

    «Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции», – сообщила она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. СМИ считают, что США планируют в ближайшее время напасть на Иран.

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    8 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    МИД: Договор России с Ираном не подразумевает военный союз

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил в Госдуме, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    По его словам, заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает образование военного союза между двумя странами, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что договор не предусматривает оказание взаимной военной помощи, подчеркнув исключительно мирный характер этого соглашения.

    В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о сохранении текущего формата переговоров с США через посредников после состоявшейся встречи в Омане.

    По его словам, Иран выбрал данную форму переговоров, чтобы избежать давления с американской стороны.

    Арагчи заявил, что посредничество гарантирует более честный и полезный диалог, и подчеркнул отсутствие планов перехода к прямым переговорам.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    7 апреля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков: Москва будет содействовать мирному решению ядерной проблемы Ирана

    Песков: Россия готова к усилиям для решения ядерной проблемы Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выразила готовность применить все политико-дипломатические средства для урегулирования ядерной проблемы Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия находится в постоянных консультациях с Ираном по вопросам ядерной сделки и готова сделать все необходимое для мирного решения проблемы, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что Москва готова к посредническим усилиям в диалоге между Тегераном и Вашингтоном.

    «Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнерами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время», – заявил Песков.

    Он также добавил, что Россия готова приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы способствовать урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Песков отметил важность продолжения консультаций и контактов с иранскими партнерами для достижения мирного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры России, Китая и Ирана по вопросам ядерной программы Ирана состоятся в Москве.

    Песков заявил о восстановлении отношений с США на фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, подчеркнув, что Иран является партнером и союзником России.

    Между тем американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

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    7 апреля 2025, 21:02 • Новости дня
    Лидеры Египта, Иордании и Франции осудили аннексию территорий Палестины

    Египет, Иордания и Франция осудили планы аннексировать палестинские территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и лидер Франции Эммануэль Макрон приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель по итогам встречи в Каире. Документ подчеркивает, что эти действия недопустимы и нарушают права палестинцев на их землю.

    «Управление, правопорядок и безопасность в секторе Газа, а также на всех палестинских территориях должны быть исключительной ответственностью укрепленной Палестинской администрации», – цитирует Al Arabia выдержку из совместного заявления.

    Лидеры стран также призвали стороны к «немедленному возвращению» к режиму прекращения огня в анклаве.

    В совместной декларации также отвергается идея переселения палестинцев и указывается на ухудшение гуманитарной ситуации на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Важным аспектом переговоров стала необходимость уважительного отношения к историческому статус-кво иерусалимских святынь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и Израиль обсудили в понедельник возобновление перемирия в Газе и освобождение заложников. Израиль сообщил о готовности возобновить гуманитарную помощь Газе, несмотря на отсутствие соглашения о перемирии с ХАМАС, а также изменить способ доставки грузов, чтобы они не попадали к радикалам. При этом 4 апреля Армия Израиля сообщила о начале наземной операции в секторе Газа, а ХАМАС в ответ обстрелял ракетами израильский Ашдод.

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    8 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Госдума ратифицировала договор о партнерстве России и Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

    Госдума России ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, передает ТАСС.

    Договор закрепляет стратегическое партнерство между Россией и Ираном, охватывая такие ключевые сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии. Это создаст правовые рамки для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

    Ратификация данного документа подчеркивает намерение обеих стран углубить и расширить взаимодействие в различных областях, что может существенно повлиять на региональные и международные отношения.

    В рамках партнерства будет усилено сотрудничество в области обороны и борьбы с терроризмом, что имеет особое значение на фоне текущих международных вызовов.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    8 апреля 2025, 08:23 • Новости дня
    Названы представители Ирана и США на переговорах в Омане

    Арагчи и Уиткофф названы представителями Ирана и США на переговорах в Омане

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф назначены основными переговорщиками на встрече в Омане 12 апреля, пишет иранское агентство NourNews.

    По данным издания, Арагчи, занимающий пост главы МИД Ирана, и Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, примут участие в переговорах, которые пройдут в Омане 12 апреля, передает ТАСС.

    Предстоящие переговоры рассматриваются как важный шаг в процессе укрепления отношений между Ираном и США после длительного периода напряженности и взаимных обвинений.

    Напомним, Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. Однако в Иране заявление США о прямых переговорах назвали информационной игрой. Позднее Иран подтвердил непрямые переговоры с США в Омане.

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    8 апреля 2025, 04:53 • Новости дня
    Иран подтвердил непрямые переговоры с США в Омане

    Tекст: Антон Антонов

    В Омане в субботу состоятся непрямые переговоры Ирана и США на высоком уровне, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

    «В субботу Иран и США встретятся в Омане для непрямых переговоров на высоком уровне», – сообщил Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что переговоры станут не только «возможностью, но и испытанием». Как отметил Аракчи, «мяч находится на стороне Америки».

    Напомним, Вашингтон заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном в субботу. Однако в Иране заявление США о прямых переговорах назвали информационной игрой.


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    7 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Израиль заявил о возможном возобновлении поставки помощи в Газу без перемирия

    Израиль объявил, что гуманитарная помощь в Газу будет доставляться без соглашения с ХАМАС

    Tекст: Евгения Караваева

    Израиль сообщил о готовности возобновления гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на отсутствие соглашения о перемирии с ХАМАС, при этом планируется изменить способ доставки грузов, чтобы они не попадали к радикалам.

    Израиль рассматривает возможность возобновления гуманитарных поставок в Газу, даже не достигнув перемирия с ХАМАС.

    Как передает ТАСС, ссылаясь на канал Al Hadath, обсуждается новый способ доставки помощи, который исключит доступ радикального движения к гуманитарным грузам.

    Решение о возобновлении поставок должно быть одобрено на политическом уровне израильской стороны. Напомним, что ранее, в январе, при посредничестве Египта, Катара и США, было достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, но оно не было продлено из-за разногласий по плану спецпредставителя США.

    В результате введенной блокады более 80% гуманитарных поставок в Газу были заблокированы, что создало катастрофические условия для местного населения, особенно для детей. ЮНИСЕФ и ВПП ООН подчеркивают, что сотни тысяч людей в Газе страдают от недоедания и угрозы голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ сообщил о начале наземной операции в секторе Газа, а ХАМАС обстрелял ракетами израильский Ашдод. ОАЭ и Израиль обсудили возобновление перемирия в Газе.

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    6 апреля 2025, 22:32 • Новости дня
    США нанесли авиаудар по дому в Сане

    США нанесли авиаудар по дому в Сане, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара США по дому в Сане погибли три человека и шесть получили ранения, сообщил представитель министерства здравоохранения йеменских хуситов.

    Как передает РИА «Новости», три человека погибли и шесть получили ранения в результате авиаудара США по дому в столице Йемена Сане. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения правительства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Анис аль-Асбахи. Он отметил, что авиаудар был нанесен в воскресенье, 6 апреля.

    Аль-Асбахи написал в соцсети X: «По первоначальным данным, три человека погибли, шесть получили ранения в результате американского авиаудара по дому... в городе Сана в воскресенье, 6 апреля». Это нападение произошло в контексте более широких военных действий, начатых США.

    Президент США Дональд Трамп ранее, 15 марта, приказал военным предпринять «решительные и мощные» действия против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило о начале крупномасштабной операции для защиты американских интересов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Йемене готовится наземная операция против хуситов, которая может получить поддержку США и Саудовской Аравии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на авианосец США Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

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    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

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    Паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год

    На мировых рынках началась настоящая паника. Индексы всех мировых площадок падали в понедельник рекордными темпами, напомнив кризис 2008-2009 годов. Причиной стал президент США Дональд Трамп, который не намерен отменять пошлины даже под угрозой рецессии. Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    «Только коллеги знали, где я нахожусь». Как чиновник Минэка оказался в спецназе под Кременной

    «Как-то ночью нам доставили коробку с гуманитаркой, где были и сухие носки. Не припомню, какой вещи я в своей жизни радовался больше». Ветеран СВО Ян Основин рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему променял кабинет в федеральном министерстве на службу в подразделении специального назначения – и как этот опыт сказывается на его работе в Минэкономразвития после возвращения с фронта. Подробности

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    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе

    В Швеции внезапно всерьез стали обсуждать тему, которая десятилетиями была в стране полным табу, – разработку собственного ядерного оружия. Причем страна действительно имеет предпосылки для создания атомной бомбы. Спровоцировали эти разговоры, как ни парадоксально, вовсе не Россия, а Соединенные Штаты – но они же способны на корню их пресечь. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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