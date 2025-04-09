Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.20 комментариев
Госдеп заявил, что США и Иран проведут в субботу «встречу, а не переговоры»
Госдеп отказался считать «встречу» США и Ирана в Омане «переговорами»
Мероприятие с участием делегаций США и Ирана, запланированное на 12 апреля в Омане, не будет носить формат «переговоров», а станет лишь «встречей», заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«В субботу пройдет встреча. Это встреча. Переговоров нет, – приводит слова Брюс ТАСС. – Еще раз – это не переговоры, а встреча. Обязательства таковы».
Брюс также подтвердила участие в мероприятии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, однако не стала уточнять, встретится ли он с иранской делегацией.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предстоящие в субботу контакты «будут прямыми переговорами» между Ираном и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о намерении провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном. Однако глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что в Омане в субботу состоятся непрямые переговоры. Аракчи и Уиткофф назначены основными переговорщиками.