Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
В Омане начались переговоры между Ираном и США
В Омане стартовали переговоры между делегациями Ирана и США, в которых посредничает министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди, сообщил представитель МИД Ирана.
Начались непрямые переговоры между Ираном и США, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи.
Переговоры проходят в столице Омана Маскате. В них участвуют глава МИД Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Посредником в диалоге выступает министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказал США в переговорах о ядерной программе, несмотря на предупреждения Трампа о возможных негативных последствиях в случае отказа. Вместо этого Иран провел новый раунд ядерных переговоров с Европой, продолжая искать альтернативные дипломатические решения.