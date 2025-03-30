Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе
Иран ответил Трампу отказом в прямых переговорах по ядерной программе
Иран отказал США в прямых переговорах по ядерной программе, оставив возможность для диалога только через посредничество третьих стран, об это м сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Это заявление было сделано в ответном письме президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».
В своем ответе Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов к непрямым переговорам и никогда не уклонялся от диалога. Однако он отметил, что проблемы в переговорах возникли из-за нарушения обязательств со стороны США, и их требуется компенсировать для восстановления доверия. По мнению иранского президента, именно действия Вашингтона будут определять дальнейший ход переговорного процесса.
Ранее Трамп заявил, что Иран должен договориться с Вашингтоном по ядерной программе, иначе с ним может «произойти что-то плохое».
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана при возникновении обстоятельств, угрожающих интересам Вашингтона.
Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях несогласия.
Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения США в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.