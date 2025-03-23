Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде

Иран заявил о невозможности возвращения к условиям СВПД из-за ядерного прогресса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью иранскому агентству Khabar-e Online, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как ядерная сделка, не может быть возобновлен в его нынешней форме, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не может вернуться к условиям соглашения из-за значительного прогресса в ядерной области.

Ядерная сделка, подписанная в 2015 году странами Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран, предусматривала снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Однако в мае 2018 года США, при предыдущем сроке Дональда Трампа, вышли из данного соглашения и восстановили санкции против Ирана. В ответ на это Тегеран постепенно сокращал свои обязательства по СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал дать жесткий ответ после обвинений со стороны стран G7, Россия и Китай приветствовали намерение Ирана развивать мирный атом, а Хаменеи заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США.