Иран пообещал жесткий ответ после обвинений со стороны G7

Верховный командующий КСИР Ирана Салами пообещал G7 «сокрушительный» ответ на любую реализованную угрозу

Tекст: Антон Антонов

Страны G7 на заседании в Квебеке потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Иран был назван главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

Салами подчеркнул, что Иран будет решительно противостоять любой агрессии. Он также отметил, что ответ на реализованные угрозы будет «самым жестким». «Ответим резко, сокрушительно и разрушительно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с потенциальной возможностью милитаризации своей ядерной программы.

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства, в том числе отказавшись от ограничений на ядерные исследования и уровень обогащения урана.