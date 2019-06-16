Иран объявит о новых сокращениях обязательств по СВПД

Тегеран намерен объявить о новых сокращениях своих обязательств, принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

В частности, власти Ирана планируют 17 июня объявить о второй серии шагов для дальнейшего сокращения обязательств Тегерана по ядерной сделке, передает ТАСС.

Так, в понедельник на атомном объекте Арак по производству тяжелой воды представители Организации по атомной энергии Ирана объявят о планах по неограниченному увеличению запасов обогащенного урана (на иранской территории), сообщает агентство Тасним.

Напомним, в мае Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.