Помпео не смог добиться поддержки ЕС в отношении Ирана

Евросоюз не согласился следовать примеру США и намерен придерживаться условий ядерной сделки с Тегераном, призывая Вашингтон к сдержанности, чтобы избежать военного конфликта с Ираном.

Евросоюз призвал США к сдержанности в отношении Ирана. «Мы не хотим, чтобы произошла военная эскалация», – заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

По словам Мааса, ЕС и США преследуют одинаковые цели, хотя идут «разными путями» и имеют «разные взгляды» на то, как этого достичь, а именно не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В отличие от Вашингтона, в Брюсселе намерены по-прежнему придерживаться условий ядерной сделки с Тегераном, до тех пор, пока Иран выполняет ее условия. По словам Могерини, ЕС призывает «все стороны к максимальной сдержанности».

«Нас очень беспокоит опасность того, что конфликт разгорится из-за непреднамеренной ошибки», – заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант. В свою очередь руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан подверг критике курс Вашингтона на «усиление давления и санкций» против Ирана.

Напомним, Помпео прибыл в Брюссель с незапланированным визитом, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в отношении Ирана, с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также с верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини.

6 мая Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосную ударную группу и тактическую группу бомбардировщиков. Позже Вашингтон решил усилить группировку у берегов Ирана. Американские СМИ утверждают, что таким образом Вашингтон отреагировал на информацию о планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.

В МИД России решение США направить корабли в Персидский залив назвали прискорбным.