Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель для встречи по Ирану

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила, что госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану.

«Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет Брюссель в первой половине дня. Мы здесь весь день и найдем время для встречи с ним», – заявила она по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

Могерини добавила, что позиция Брюсселя по Ирану неизменна. «Мы выступаем за сохранение сделки и ее выполнение всеми сторонами», – отметила она, передает ТАСС.

В понедельник утром стало известно, что Помпео отменил намеченный на понедельник визит в Москву, однако он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

6 мая Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосную ударную группу и тактическую группу бомбардировщиков. Позже Вашингтон решил усилить групировку у берегов Ирана. Американские СМИ утверждают, что таким образом Вашингтон отреагировал на информацию о планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.

В МИД России решение США направить корабли в Персидский залив назвали прискорбным.