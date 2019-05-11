США решили усилить авианосную ударную группу у берегов Ирана

Для усиления авианосной ударной группы ВМС США и тактической группы бомбардировщиков на Ближнем Востоке в зону ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) перебросят десантный корабль-док USS «Арлингтон» (Arlington) и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщили в Пентагоне.

«Исполняющий обязанности министра обороны [Патрик Шанахан] одобрил передислокацию USS Arlington (LPD-24) и батареи Patriot в зону СЕНТКОМ в качестве ответа на запрос командования», – приводит ТАСС сообщение Пентагона.

«Эти подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке в качестве ответа на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и наших интересов», – пояснили в министерстве обороны Соединенных Штатов.

При этом в Пентагоне заверили, что не стремятся к конфликту с Ираном, но «готовы защищать силы и интересы США в регионе».

В понедельник помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США.

Американские СМИ утверждают, что Вашингтон таким образом отреагировал на якобы полученную информацию о планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.

В МИД России решение США направить корабли в Персидский залив назвали прискорбным.