Американская разведка узнала о планах Ирана атаковать силы США в Ираке и Сирии

Вашингтон решил направить бомбардировщики и авианосную ударную группу ВМС США в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС (СЕНТКОМ), так как получил информацию о якобы планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии, утверждает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, американские военные запросили у Белого дома дополнительные силы для «сдерживания возможной агрессии» на Ближнем Востоке после того, как получили разведданные о том, что «Иран планирует выбрать в качестве цели силы США в Ираке и Сирии», передает ТАСС.

Согласно полученной информации, Тегеран якобы намеревается «организовать нападения в Баб-эль-Мандебском проливе, вблизи Йемена, с применением местных подконтрольных сил, а также, возможно, осуществить атаки в Персидском заливе с помощью оснащенных вооружениями беспилотников».

Источники отметили, что поступившие разведданные «вызвали опасения» в администрации Дональда Трампа и в Центральном командовании ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

При этом издание не исключает, что Тегеран будет готов отдать приказ о нападении только в случае начала полномасштабных военных действий между Ираном и США.

Накануне помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США.

После этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в эскалации напряженности в Персидском заливе.

Отметим, Тегеран неоднократно угрожал перекрыть акваторию Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Соединенных Штатов.

При этом в конце апреля США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, а в начале мая потребовали от Тегерана прекратить обогащение урана.