Тегеран подтвердил готовность перекрыть Ормузский пролив

Президент Ирана Хасан Роухани указал на «реальность» перекрытия акватории Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Соединенных Штатов.

Роухани подчеркнул, что Иран обладает властью, необходимой для того, чтобы обеспечить безопасность и свободу своей акватории, передает ТАСС.

«Если Соединенные Штаты хотят использовать силу, чтобы с помощью санкций ограничить нефтяную промышленность Ирана, то это несомненно вызовет соответствующую реакцию», – заявил Роухани в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, реализует ли Тегеран угрозы перекрытия Ормузского пролива для нефтяных перевозок.

Роухани подчеркнул, что «это не предупреждение, это реальность».

«Если судоходному пути в Персидском заливе суждено оставаться открытым и безопасным, то он должен оставаться таковым для всех», – указал президент Ирана.

Напомним, в июле Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если Соединенные Штаты продолжат санкционную политику по отношению к Тегерану.

Более того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал отучить США от «пагубной привычки» вводить санкции.