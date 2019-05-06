США обвинили Иран в эскалации напряженности в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео после завершения мероприятий по линии Арктического совета в Рованиеми (Финляндия) выступил с утверждением, что Тегеран якобы принимает меры, ведущие к потенциальной эскалации напряженности в зоне Персидского залива.

«Мы продолжаем видеть деятельность, которая заставляет нас предположить, что, возможно, имеет место эскалация [напряженности]», – приводит ТАСС комментарий главы Госдепа по поводу ситуации, сложившейся вокруг Ирана.

«Мы предпринимаем все надлежащие действия – в плане как [обеспечения] безопасности, так и гарантирования того, что у президента [США Дональда Трампа] будет широкий выбор вариантов действий, если что-то действительно произойдет», – заявил шеф американской дипломатии Reuters.

Ранее помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США.

Напомним, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, а также потребовали от Тегерана прекратить обогащение урана.

Отметим, Тегеран неоднократно угрожал перекрыть акваторию Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Соединенных Штатов.