Пентагон заявил об «очевидных свидетельствах» подготовки Ираном атаки на силы США

У Соединенных Штатов есть «очевидные свидетельства» подготовки Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке, следует из заявления Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

СЕНТКОМ запросило отправку в регион дополнительных сил после получения «очевидных свидетельств» того, что Иран и «его марионеточные силы готовились к возможной атаке на американских военнослужащих в регионе», передает ТАСС.

Командование утверждает, что достоверность сведений определяет «целый ряд факторов».

В документе уточняется, что ВВС США направляют стратегические бомбардировщики В-52 в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ. Конкретные сроки развертывания не указываются.

«Перед тактической группой бомбардировщиков будет поставлена задача защищать силы и интересы США в регионе и предотвращать любого рода агрессию», – сообщили в оборонном ведомстве.

В заявлении говорится, что СЕНТКОМ «продолжает отслеживать ряд достоверных угроз, исходящих от режима в Иране». Речь идет об угрозах в море и на земле.

Перед этим помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не желает войны с Вашингтоном, но будет вынужден защищаться, если США первыми начнут столкновения.