Тегеран прокомментировал возможность войны с США

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не желает войны с Вашингтоном, но будет вынужден защищаться, если США первыми начнут столкновения.

«Видимо, те, кто начал войну США с Ираком в 2003 году, стремятся начать другую войну, уже с Ираном. Это – самоубийство для них же самих. Некоторые лица в правительстве (президента США Дональда) Трампа прилагают усилия для начала такой войны, что для них будет все равнозначно самоубийству», – заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф РИА «Новости».

Он также отметил, что «Иран никогда не хотел ни с кем войны и не будет этого желать», но, если США начнут столкновение с Ираном, они будут «со всей силой защищать национальные интересы и собственную страну».

Ранее помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. Так, Вашингтон посылает «ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов (...) будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что Иран и ЕС могут заключить соглашение, которое позволит Тегерану продавать нефть, несмотря на санкции США.

«Иран и ЕС находятся на пороге соглашения, которое, несмотря на возврат односторонних американских санкций, сделает возможным продажу иранской нефти и получение доходов от нее», – добавил он.

Зариф рассказал и о возможности создания с Россией и Турцией механизма обхода санкций США наподобие европейского INSTEX.

«Механизм, схожий с INSTEX, можно реализовать и с другими странами, теми, кто в этом заинтересован, в том числе – с Россией и Турцией», – сказал он.

Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.