Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил намеченный на понедельник визит в Москву, однако он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник в американском внешнеполитическом ведомстве.

В понедельник Помпео вместо Москвы прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана, передает ТАСС.

Как отмечает Reuters, госсекретарь уже вылетел из Вашингтона и направился в Европу.

Помпео планировал приехать в Москву в понедельник, где у него была намечена встреча с коллективом американского посольства. Также Помпео собирался встретиться с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов, после чего он должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Во второй половине дня во вторник Помпео, как ожидается, приедет в Сочи, где у него запланированы переговоры с Лавровым. Также не исключена встреча главы американского внешнеполитического ведомства с президентом Владимиром Путиным.

Накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что у Помпео «несколько пятниц на неделе».