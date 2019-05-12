Пушков: У Помпео несколько пятниц на неделе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, который в преддверии визита в Сочи выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон смогут найти общие интересы во множестве сфер.

«У Помпео несколько пятниц на неделе: то он заявляет, что у США и России «совершенно разные интересы»; то выражает надежду, что удастся найти общие интересы в ряде сфер», – написал Пушков в Twitter.

Попутно с этим американское внешнеполитическое ведомство отказывает российским дипломатам в выдаче виз, напомнил сенатор.

«Администрацию США следует оценивать по действиям – не словам», – подчеркнул Пушков.

Напомним, Помпео в преддверии визита в Сочи выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогу найти общие интересы во множестве сфер, в качестве примера он привел работу в Сирии и Афганистане.

Помпео прибудет в Сочи 13-14 мая, где он проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Также не исключена встреча главы американского внешнеполитического ведомства с президентом Владимиром Путиным.