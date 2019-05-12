Помпео поделился ожиданиями перед визитом в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии визита в Сочи выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогу найти общие интересы во множестве сфер, в качестве примера он привел работу в Сирии и Афганистане.

«У нас состоялись хорошие переговоры по Венесуэле, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Финляндии... Еще раз я встречусь с Лавровым и президентом Путиным в Сочи. Посмотрим, насколько большого прогресса мы сможем добиться», – передает его слова RT.

По его словам, миссия Вашингтона в Венесуэле проста – США не желают иностранного вмешательства в этой стране.

Помпео прибудет в Сочи 13-14 мая, он проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Также не исключена встреча Помпео с президентом Владимиром Путиным.