Названы темы предстоящей беседы Лаврова и Помпео в Сочи

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи о ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.

«В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине», – сообщил МИД, передает ТАСС.

6 мая Лавров и Помпео уже встречались в Финляндии, на 14 мая намечены их новые переговоры в России.

В следующий вторник также может пройти встреча президента России Владимира Путина и Помпео.