МИД подтвердил предстоящие переговоры Лаврова и Помпео в Сочи

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила информацию о подготовке предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекератря США Майка Помпео 14 мая.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможных датах переговоров Лаврова и Помпео хотела бы уточнить, что речь идет о готовящейся встрече 14 мая в Сочи. Официально визит и переговоры будут анонсированы на сайте МИД России. Просьба ориентироваться на официальную информацию», – отметила Захарова, передает ТАСС.

Источник агентства сообщал, что о запланированных в Сочи переговорах стороны договорились во время контактов в Финляндии.

Напомним, Лавров и Помпео провели встречу в финском Рованиеми в рамках министерского совещания Арктического совета. Основной темой диалога стал венесуэльский вопрос.